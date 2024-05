Se vuoi navigare nel Dark Web devi aumentare al massimo la sicurezza: come farlo

Tutti ne parlano ma pochi lo conoscono davvero: navigare nel dark web; ecco come accedere in totale sicurezza per evitare rischi.

Il dark web non è altro che un internet sotterraneo, fatto di siti nascosti e, in genere, accessibili solo tramite dei browser specifici, come per esempio il famigerato Tor. Non bisogna confonderlo con il deep web, che è l’unione interconnessa di vari siti non indicizzati dai motori di ricerca standard ma a ogni modo accessibili con degli account ad hoc.

Chi vuole navigare nel dark web lo fa per accedere a contenuti rari o che spesso sfuggono alle autorità e alle forze di polizia. Va da sé che l’accesso a un simile sistema di siti possa rappresentare un rischio per l’utente sprovveduto e soprattutto non protetto da possibili minacce informatiche. La prima cosa da sottolineare è che la navigazione nel dark web è perfettamente legale: non c’è ordinamento o limite che lo impedisca.

La maggior parte dei siti presenti del dark web non sono covi di vipere, criminali internazionali o pirati. I siti possono essere ben strutturati, protetti da virus e dotati di specifiche in linea con il rispetto della privacy dell’utente. L’idea di base del dark web è appunto quella di poter vedere, scaricare e comprare di tutto nel totale anonimato, senza tracciabilità.

Come navigare in sicurezza nel dark web

Ci sono altri siti, invece, dove prosperano i contenuti al limite della legalità e dove è molto più facile incorrere in truffe e forme di hackeraggio. Ecco perché navigare nel dark web espone a furti di codici e di identità, e a infezioni di malaware. Inoltre, gli utenti, senza saperlo, si possono esporre a conseguenze legali di tipo penale.

Per accedere al dark web in sicurezza, è importante non solo utilizzare motori di ricerca specifici come Tor, ma anche proteggersi dagli attacchi informatici attraverso sistemi funzionali di sicurezza. Ci sono per esempio le VPN specifiche che permettono di aumentare il livello di sicurezza della connessione.

Le VPN sono sistema che protegge la connessione internet e nascondono l’identità online dell’utente. Funzionano grazie alla crittografia del traffico dati, nascondendo il proprio IP reale. E ci sono VPN fatte apposta per reggere l’urto del dark web.

Per esempio NordVPN, un sistema che protegge l’IP instradandolo attraverso un tunnel crittografato. E c’è un’offerta in corso che rende disponibile NordVPN a 3,69 euro al mese. Per sfruttare la promozione bisogna sottoscrivere il piano biennale che include tre mesi aggiuntivi. NordVPN è considerato il sistema più affidabile. L’alternativa è ProtonVPN, una VPN open source, gratuita e illimitata, ma che protegge fino a un certo punto.