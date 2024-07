Se vuoi essere assunto subito non basta il curriculum: ecco la mail per ‘fare colpo’ consigliata dall’esperta

Se vuoi farti notare dalle aziende ed essere assunto c’è un modo che pochi conoscono. Ecco il trucchetto per essere assunto.

Trovare lavoro non è così semplice come si pensa. Questo perché molte offerte di lavoro ricevono parecchi curriculum e così le aziende devono fare una selezione delle candidature ricevute. Questa selezione è più o meno impegnativa a seconda del numero di cv ricevuti. Può capitare, infatti, che siano centinaia, vedendo così più complicata la possibilità di ricevere una risposta da parte di chi è addetto alla selezione.

Molti credono che sia soltanto una questione di curriculum e che la risposta positiva o negativa dipenda esclusivamente da questo. Non è così nella maggior parte dei casi. Oltre alla grande mole di candidature, per catturare l’interesse degli addetti alla selezione del personale ci sono altri fattori. Certamente un curriculum incompleto o troppo uguale agli altri farà sfumare la tua possibilità di trovare lavoro.

Se vuoi essere assunto non mandare solo il curriculum: ecco come fare colpo

Dunque è ovvio che devi adottare una nuova strategia, ma non tutti conoscono il modo per fare colpo, che poco ha a che vedere con un buon curriculum ricco di esperienze. In questo articolo parleremo di come essere assunto da un’azienda senza avere per forza un buon curriculum. Sono trucchetti che funzionano nella maggior parte dei casi ed è bene che tu li conosca se questa estate stai cercando un lavoro.

Basta una email per fare colpo su un’azienda. Lo ha svelato su Instagram Floridiana Ventrella, che è un’esperta career coach, una delle professioni che aiutano le persone a trovare lavoro. Si tratta della email di presentazione, che non può mai mancare assieme al curriculum. E’ un testo semplice ma che contiene tutte le informazioni per essere assunto in tempo record. Eccolo qua:

Oggetto: Candidatura per [posizione aperta]

Gentile [Responsabile assunzioni],

Sono molto interessato al ruolo di [posizione aperta] presso [Azienda].

Ho letto che siete alla ricerca di un [posizione aperta] che sappia [requisiti richiesti – max due, i primi che vengono citati] io [spiega quanto conosci/sai praticare i requisiti].

Seguo da tempo la vostra azienda ed in particolare mi ha colpito [un solo aspetto rilevante dell’azienda], io dedico parecchio tempo a [aspetto rilevante] ed è per questo che sarei entusiasta all’idea di lavorare per voi.

Resto a Sua disposizione per approfondire il mio profilo professionale.

Cordiali saluti,

XY

In questo modo sicuramente riuscirete a fare colpo, dato che si tratta di una mail perfetta in ogni sua forma. Segnatevi questo scheletro e usatelo ogni volta che potete.