Se ti licenzi oggi ti faccio diventare ricco: l’assurda proposta di un’azienda per tagliare il personale

Un’azienda ha scelto un modo particolare per tagliare personale, ecco cosa possono ricevere i dipendenti che decidono di licenziarsi.

Ci sono diverse aziende, anche molto importanti, che nell’ultimo periodo stanno decidendo di tagliare personale. Questo perché dal punto di vista economico il periodo non è roseo e si cerca di ridurre le spese al minimo.

Alcune aziende hanno scelto di effettuare tagli netti, a volte notificando i dipendenti del licenziamento direttamente via mail. C’è però un’azienda che ha scelto un metodo alternativo, “premiando” i dipendenti che si licenziano. Ecco di cosa si tratta e perché altre società potrebbero seguire quest’esempio.

Tagliare personale non è sempre la prima scelta per molte aziende. Infatti, non è facile per una società ridurre il team e riorganizzare le varie attività. Purtroppo, a volte è un’azione necessaria per permettere alla stessa azienda di sopravvivere e non soccombere a causa delle spese.

Tagliare il personale, ecco come ha reagito un’azienda

Anche se il taglio del personale può essere doloroso, a volte può dare dei benefici ai dipendenti. È questo il caso di Intel che in Irlanda ha deciso di tagliare il 15% dei dipendenti ma ha scelto di “premiarli” così da garantirgli il giusto sostegno economico fino a quando non riescano a trovare un nuovo impiego.

In che senso l’azienda ha premiato i dipendenti licenziati? Ebbene, Intel ha proposto ai suoi lavoratori con almeno due anni di esperienza di licenziarsi prima dell’inizio di settembre. Per fare ciò, ha voluto incentivare i licenziamenti, proponendo a coloro che decidono di lasciare volontariamente l’azienda una paga garantita di almeno 5 settimane all’anno per gli anni di servizio.

Questo accordo è stato proposto in particolare a tutti i dipendenti che da poco sono stati assunti. In Irlanda, la buonuscita è di almeno 2 settimane di lavoro pagate per anni di servizio presso un’azienda, con valore che raggiunge i circa 600 euro da versare per il conteggio delle 2 settimane.

Dal momento che Intel offre quasi il doppio ai dipendenti per licenziarsi, il pacchetto di buonuscita dei dipendenti con più esperienza potrebbe raggiungere una cifra da capogiro, toccando quasi i 500.000 euro. In ogni caso, Intel ha dichiarato che i dipendenti che vogliono licenziarsi devono fare domanda prima di settembre e attendere la risposta dell’azienda.

Si tratta di una mossa che potrebbe essere imitata da altre aziende nel settore tecnologico che devono ridurre il personale. Questo perché tale metodo permette di accelerare il taglio del personale, dando i benefit giusti che spettano a coloro che hanno scelto volontariamente di abbandonare la società.