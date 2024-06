Se ti arriva questa email di Amazon dopo l’acquisto non aprirla, ti ruba tutti i dati: è irriconoscibile, attenzione

Alert phishing! Dopo Gmail e Yahoo, ecco l’email truffa di Amazon: non aprirla è irriconoscibile, attenzione ai dettagli.

Solita tattica, sempre la stessa eppure sempre funzionante. Fa leva in primis sulla distrazione di un utente, quelli dal click facile, che per sbrigarsi comincia a spingere pulsanti senza leggere, le vittime preferite di hacker e cyber criminali. Stavolta è leggermente diverso.

Sì perché per fortuna gli utenti hanno capito che prima di spingere quel determinato pulsante devono leggere, consapevoli che in questo mondo nessuno ti regala nulla e dietro una promo pazzesca, spesso si annida la trappola di quel maledetto link, l’esca attraverso i quali ti prendono i dati: chi li vende nel dark web, chi li utilizza per fare qualsiasi tipologia di spesa, con i soldi tuoi.

Le ultime truffe che hanno visto coinvolti gli utenti di Gmail e Yahoo sono state meno facili da scoprire, sembrano davvero arrivare dai Big Tech, nei quali abbiamo più fiducia e, sbagliando, abbassiamo la soglia dell’attenzione. Ora è il turno di Amazon.

Truffa Amazon, cosa si nasconde dietro quella email misteriosa e affabulatrice

Tutto parte da un’e-mail “misteriosa” da Amazon, contenente un messaggio subdolo nel quale sei uno dei pochi fortunati a ricevere una Mystery Box, previo rapido sondaggio. Chi ci è cascato, volontariamente nel caso delle autorità involontariamente per molti utenti distratti e faciloni, è caduto in una dolorosissima trappola. Una volta aperta, infatti, l’email mostra un logo Amazon dall’aspetto ufficiale, praticamente identico se non fosse per qualche impercettibile dettaglio, sconosciuto ai più, insieme alla fatidica frase: “Sei il nostro vincitore!”. Non solo.

La truffa è completata da quella mistery box contenente gadget in hype come iPhone, tablet e altoparlanti Echo, premi in palio a disposizione di chi prende parte a un sondaggio molto veloce. Non aprirla, se lo fai finisce nel tunnel della truffa. Cliccando ecco un sito web pieno di marchi Amazon (e già questo dovrebbe insospettire) dove poi si svolge il sondaggio. Domande semplici, per certi versi inutili, indipendentemente dalla tua risposta, infatti, sarai sempre il vincitore di una Mystery Box del valore di 499,99 euro.

Altro dettaglio che ci dovrebbe far diffidare: non ci sono i dettagli su cosa c’è effettivamente all’interno della Mystery Box, niente, nessuna tipologia, solo la fretta di cliccare data dalla poca disponibilità della Mystery Box, e qui arriva la prima truffa, viene richiesta una tassa di spedizione di 10,98 euro . Oltre a quelle i tuoi dati sono a disposizione dei cyber criminali: oltre il danno del furto di dati, pure la beffa di pagare.