Se perdi il tuo iPhone ti viene in soccorso Android: novità salva vita

Avete perso il vostro iPhone? Allora in soccorso può venirvi un telefono Android. Ecco i dettagli sulla novità salva vita.

A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di perdere il proprio smartphone? Si tratta di un problema piuttosto comune, che può verificarsi per diversi motivi. Come per esempio la distrazione, anche solo quando lo si lascia in un’altra stanza nascosto tra le coperte o sopra un mobile. La situazione peggiora quando non ci si trova a casa e dunque il rischio di furto è dietro l’angolo.

Che cosa fare in questi casi? Se siete in possesso di un iPhone e avete attivato l’opzione, c’è il Trova il Mio iPhone che può venirvi incontro. Vi basta inserire l’ID Apple da un altro dispositivo e il gioco è fatto. Come per magia, il telefono verrà localizzato e potrete recuperarlo. C’è però un’alternativa che dovete conoscere subito. Se fate in questo modo, anche con un Android potrete ritrovare l’iPhone

iPhone perduto: ecco come recuperarlo con Android

Il vostro iPhone è andato perduto e pensate che non ci sia più nulla da fare? Allora questa soluzione è esattamente ciò che stavate cercando. Vi basta fare in questo modo e il gioco è fatto, come per magia grazie ad un dispositivo Android avrete la possibilità di recuperare il telefono di Apple senza problemi. C’è infatti una novità salva vita che dovete conoscere subito in caso di emergenze.

Tutto quello che dovete fare è sfruttare Trova il mio iPhone da Android, accedendo al sito web iCloud da un qualsiasi browser. Non c’è chiaramente l’app dedicata essendo un’esclusiva dell’OEM di Cupertino, ma in questo modo avrete comunque diritto alle medesime funzionalità.

Oltre che a localizzare il telefono, tramite questa funzionalità avrete anche modo di fare suonare il dispositivo o di bloccarlo. Nulla di più semplice, si tratta di un trucchetto efficace per poter ritrovare tutto ciò di cui avete bisogno in men che non si dica. Una funzionalità che in pochi conoscevano, ma che direttamente da Android fungerà da salva vita per ritrovare il vostro iPhone all’apparenza perduto.

Potrebbe essere necessario dover inserire alcuni codici di verifica, ma potete farlo direttamente con i codici OTP che vi verranno inviati sul numero da voi indicato. Oppure sul vostro indirizzo email. Per una protezione e una sicurezza dei dati personali totale.