Se non disattivi questa funzione il tuo telefono registra tutto ciò che dici ed è anche lecito: bastano 2 click e risolvi

Per evitare che il telefono registri tutto quello che dici è necessario disattivare questa funzione: bastano 2 click.

Gli smartphone al giorno d’oggi sono diventati praticamente indispensabili per la vita quotidiana. Ai grandi vantaggi offerti si affiancano, però, dei rischi non affatto da sottovalutare, tra cui la possibilità che il dispositivo vada a registrare le varie conversazioni che si verificano.

Non tutti sanno che il proprio telefono ha attivata una funzione che consente al telefono registrare ciò che si dice. Questa funzionalità è utilizzata soprattutto per stabilire a favore degli utenti specifici annunci pubblicitari. Per non intaccare la privacy però può essere utile conoscere questa routine e disattivarla, in modo da gestire al meglio la propria esperienza allo smartphone.

Gli smartphone più recenti, in particolar modo i modelli con Android, possono ascoltare e registrare le conversazioni tramite il microfono. Alcuni frammenti di audio possono essere inviati ad altre app come Facebook senza in alcun modo avvisare l’utente, inconsapevole degli effetti che la registrazione avrà sul piano degli annunci pubblicitari.

Come disattivare la funzione di registrazione sullo smartphone: i passaggi da seguire

In base all’uso di determinate funzionalità, diverse app accedono al microfono a seguito delle autorizzazioni concesse dall’utente durante la fase di download. Una volta avuta l’autorizzazione il microfono acquisisce periodicamente le informazioni, con le app che inviano tali dati in forma crittografata. Un passaggio che rende complicato sapere quale piattaforma registra una conversazione specifica.

Per evitare che il proprio smartphone continui a registrare è importante sapere la procedura per disattivare il microfono. Tante applicazioni richiedono l’autorizzazione per accedere al microfono e gli utenti spesso accettano senza sapere pienamente tutte le implicazioni del caso.

Per disattivare il microfono bisogna aprire l’app Google e accedere al proprio profilo toccando l’immagine nell’angolo a destra dello schermo. A seguire è necessario accedere a “Account Google” e subito dopo cliccare sulla voce “Dati e privacy“. Giunti in questa sezione sarà necessario disabilitare “Includi attività vocale e audio” e poi interrompere il salvataggio dell’attività premendo “Interrompi salvataggio“.

Per concludere la procedura bisogna confermare premendo “Ho capito”. Tali impostazioni aiuteranno ad avere una tutela della privacy più alta perché impediranno le registrazioni non autorizzate delle conversazioni. È importante fare attenzione alle autorizzazioni che si vanno a concedere alle app, andando periodicamente a rivedere le impostazioni sulla privacy che si sono impostate nello smartphone.