Se non attivi questa funzione meglio non comprarlo: l’abilità segreta del Samsung Galaxy Ring

Configurare correttamente queste funzioni permette di sfruttare al massimo il potenziale del nuovo Galaxy Ring.

Il Samsung Galaxy Ring rappresenta una delle novità più interessanti nel panorama dei dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute. Questo dispositivo, dalle dimensioni compatte e dal design elegante, promette di rivoluzionare il modo in cui monitoriamo il nostro stato di salute quotidiano.

Integrandosi perfettamente con l’ecosistema Samsung, il Galaxy Ring offre una serie di funzionalità avanzate che ne fanno un gadget irresistibile per gli appassionati di tecnologia e benessere. Sebbene il Galaxy Ring sia un dispositivo all’avanguardia con un potenziale significativo, bisogna saperlo impostare.

La sua reale utilità si manifesta pienamente solo attraverso l’attivazione di specifiche funzioni. Queste abilità speciali, se correttamente configurate, forniscono un quadro completo delle condizioni fisiche e del benessere dell’utente, andando ben oltre le semplici letture di base.

Le abilità segrete del Samsung Galaxy Ring

La funzione principale del Samsung Galaxy Ring è il monitoraggio della frequenza cardiaca. Questa caratteristica, se configurata correttamente, offre un monitoraggio continuo e preciso della salute cardiovascolare, fornendo dati fondamentali per la gestione del benessere fisico. Per ottenere letture accurate, è fondamentale indossare correttamente l’anello.

L’indicatore di orientamento deve essere rivolto verso il palmo e l’anello deve essere posizionato sulla mano non dominante. È essenziale che non ci siano altri anelli di metallo sullo stesso dito o su dita adiacenti e che l’anello e il dito siano puliti e asciutti. Una volta indossato correttamente, il dispositivo monitora costantemente il muscolo cardiaco e invia avvisi in caso di valori anomali, fornendo informazioni cruciali.

Il rilevamento automatico dell’attività fisica è un’altra funzione chiave del Galaxy Ring. Questa funzione permette al dispositivo di riconoscere autonomamente azione come la camminata, la corsa e altre forme di esercizio. Per attivare questa funzione, è necessario accedere all’app Galaxy Wearable, selezionare “Impostazioni di salute” e attivare l’interruttore per il rilevamento automatico delle attività.

Questa impostazione consente di registrare calorie bruciate, numero di passi e tempo di esercizio, offrendo una panoramica completa dell’attività fisica quotidiana e aiutando l’utente a mantenere uno stile di vita attivo. Il monitoraggio del sonno è una funzione essenziale del Galaxy Ring. Il dispositivo può misurare diverse metriche del sonno, tra cui l’ossigeno nel sangue, il rilevamento del russare e la temperatura.

Per configurare queste impostazioni, è necessario aprire l’app Galaxy Wearable, andare su “Impostazioni di salute” e selezionare “Sonno“. Attivando le metriche desiderate, l’anello fornisce un’analisi dettagliata della qualità del sonno, aiutando l’utente a identificare e correggere eventuali problemi, migliorando così il riposo notturno.