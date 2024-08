Se lavori su PC Windows e Mac devi assolutamente usare questo programma: ti cambia la vita

Esiste un’app davvero unica per chi lavora su Pc e Mac. Scopri qual è e perché vale davvero la pena provarla almeno una volta.

Chi passa diverse ore al pc, eseguendo lavori di ogni tipo, sa bene come spesso sia indispensabile appoggiarsi a programmi validi e in grado di rendere le cose più semplici. E per fortuna, l’offerta in tal senso è sempre piuttosto ampia e in grado di rispondere alle esigenze più disparate.

Quest’app è perfetta per chi usa Mac e Windows (Computer-idea.it)Tra le tante possibilità ce n’è una, però, che risulta davvero incredibile, specie se si usano sia pc Windows che Mac. Oltre ad offrire diverse funzioni, infatti, quest’app ha la particolarità di essere garantita gratuitamente ai singoli utenti e di offrire già nel pacchetto base tutto ciò che può servire. Scopriamo, quindi, di quale si tratta e perché è così speciale.

Ecco l’app che si rivelerà più che mai utile

Iniziamo con il nome dell’app che una volta provata risulta davvero indispensabile e che è Superlist. Per andare più nello specifico, si tratta di una multipiattaforma disponibile su iPhone, Mac, Android e persino sul web e che, come già accennato, offre un livello gratuito che risponde per davvero alle più disparate esigenze.

E tutto senza costringere all’acquisto. Il suo design è molto intuitivo, è semplice da configurare e offre diverse opzioni che per il piano gratuito si possono riassumere in:

Caricamento immagini;

Supporto alle note;

Integrazione con altre app;

Condivisione per team di varie dimensioni;

Filtri per dividere le varie attività;

Promemoria;

Modalità offline;

Task via mail;

Si tratta ovviamente di un app ancora in fase di sviluppo, ma che proprio per questo può offrire anche più di quanto si pensi. Dopotutto è stata creata da chi ha pensato alla famosa Wunderlist. E ciò oltre ad una grafica davvero piacevole, garantisce una certa praticità di fondo. Ovviamente, la versione a pagamento ha delle qualità in più che per 10 dollari al mese sono davvero sostenibili.

Si tratta, però, di optional dedicati a chi usa l’app costantemente per lavoro e che non servono davvero a chi, invece, ne fa un uso sporadico o destinato al privato. In altre parole, è davvero consigliabile provarla e metterla subito alla prova al fine di comprenderle la compatibilità con Windows e Mac (mai scontata) e la semplicità d’uso che ad oggi ne fanno un programma davvero interessante e in grado di rivelarsi migliore di tanti altri.