Se la batteria dell’iPhone è sempre scarica, applica questi consigli: bastano pochi secondi per raddoppiarla

La batteria dell’iPhone, con un utilizzo continuativo e nel tempo tende a scaricarsi sempre più facilmente. Ecco cosa devi fare.

Questo è un problema per tutti perché avere una batteria con una durata breve non permette di vivere tranquillamente il tempo fuori casa, soprattutto per chi si trova molte ore in giro e non può mettere in carica il dispositivo in un luogo fisico. Sicuramente esistono i caricatori portatili ma questi sono un rimedio momentaneo e non possono essere considerati come la soluzione.

Per tale motivo è fondamentale pensare a qualcosa che possa risolvere sul nascere il problema quindi le impostazioni, risolvendo così uno dei deficit più comuni ma anche più gravosi per tutti, l’uso della batteria e la sua breve durata.

Batteria dell’iPhone che si scarica sempre: consigli per raddoppiare la carica

La batteria tende a scaricarsi sempre più velocemente per due motivi. Da un lato c’è la questione legata propriamente all’uso intensivo della batteria quindi coloro che impiegano il telefono di continuo durante la giornata. In questo caso è abbastanza scontato che la batteria si svuoti in fretta quindi non c’è da sorprendersi. Diversa è la condizione di chi ne fa un uso moderato e si trova sempre a una bassa percentuale.

La cosa importante è non far scaricare sempre allo 0% la batteria, non dovrebbe mai scendere al di sotto del 20% prima di essere posta in carica. Questa è una regola molto importante che tutti dovrebbero utilizzare per preservarne la durata. Va poi ricordato che la temperatura esterna influisce moltissimo sulla batteria e sulla sua durata. Se infatti fa freddo la batteria durerà molto poco, se fa caldo questa durerà a lungo.

Oltre a queste informazioni è giusto comprendere anche come far durare anche il doppio la batteria settandola nel modo giusto. Le indicazioni che vengono preimpostate non sono sufficienti a garantire una buona durata della batteria, ecco dunque che è necessario intervenire con alcune modifiche dirette per poter ottenere un effettivo beneficio immediato.

Il problema quindi è tutto nelle impostazioni. La prima cosa da fare è andare in Impostazioni, quindi in Accessibilità ed Effetti schermo e scorrere in basso dove dice Frequenza. In questo caso facendo swipe up si vanno a bloccare e limitare i fotogrammi, lo schermo andrà a consumare meno energia e quindi si scaricherà molto più lentamente anche la batteria.

Sempre in impostazioni infatti bisogna poi settare Riduci movimento. Questo passaggio è semplice e permette di limitare ulteriormente l’onere di dispendio effettivo della batteria senza però intaccare in alcun modo la funzionalità dell’iPhone.