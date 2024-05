Se hai una PostePay, attiva subito questa funzione completamente gratis: moltissimi la trascurano, ma è importantissima

PostePay presenta una funzione molto importante per l’esperienza quotidiana. L’attivazione è gratuita: ecco di cosa si tratta.

La carta PostePay risulta essere tra le più utilizzate in Italia per attività di deposito e conti correnti, ma non va sottovalutata la possibilità di sfruttare una serie di vantaggi forniti dalla stessa carta. L’esperienza si collega a delle opzioni che cercano di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza possibile.

In questo ampio ventaglio di opzioni spicca una funzione da attivare gratuitamente. Affidarsi a questa funzione consente di poter migliorare sensibilmente la sicurezza delle operazioni, così da avere un’esperienza sicuramente più tranquilla ed equilibrata. Anche perché sappiamo molto bene come l’attuale periodo sia caratterizzato dai tanti rischi derivanti da truffe online.

Per aumentare la sicurezza con PostePay diventa fondamentale attivare una specifica funzione. Questa spiega perfettamente perché moltissime persone preferiscono dotarsi della carta fornita da Poste Italiane per le loro operazioni.

Funzione da attivare su PostePay: i vantaggi del Parental Control

Tra le diverse opzioni presenti su PostePay è presente quella che salvaguarda gli utenti dall’accesso di contenuti particolari. L’attivazione del Parental Control permette di gestire l’esperienza in un modo ancora più approfondito, facendo una differenza tra i vari tipi di contenuti disponibili.

Il Parental Control è un filtro famiglia capace di selezionare in modo accurato le pagine da poter visualizzare in maniera libera e quelle con accesso tramite codice o un blocco della schermata utilizzato a seguito della presenza di minori.

Anche i clienti PostePay possono fare affidamento su questo strumento per proteggere i propri familiari da tutti i dispositivi che si utilizzano. Per attivare il Parental Control è necessario dirigersi nelle “Impostazioni” e selezionare la sezione di riferimento. In questo modo nessuno, senza l’inserimento di un codice o uno sblocco, potrà visualizzare determinati contenuti.

Per contenuti inappropriati sul web si possono intendere i siti rivolti ad un pubblico maggiorenne, dato che questi oltre al consenso iniziale non si dotano di sistema di sicurezza interni. Ma anche portali che consentono il gioco d’azzardo online. Altri siti da vietare sono quelli che sponsorizzano un certo tipo di violenza oppure odio religioso.

Insomma, sono diversi i motivi per cui affidarsi a questa funzione, che risulta essere molto soddisfacente per chi la prova. Con PostePay è possibile attivare questa funzione in pochissimi istanti, così da permettere all’utente di stabilire immediatamente i limiti da considerare durante l’esperienza digitale.