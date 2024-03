Se hai una linea di rete fissa, puoi chiedere al tuo gestore un rimborso: sono un botto di soldi

Se possiedi una linea di rete fissa, potresti essere in diritto a un rimborso dal tuo gestore. Non lasciare che i tuoi soldi vadano sprecati.

Nel lontano 2017, una pratica discutibile ha scosso il mondo delle telecomunicazioni, lasciando un’impronta persistente fino ai giorni nostri. Stiamo parlando della controversa fatturazione a 28 giorni, adottata da giganti del settore come TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre.

Questa mossa, mascherata da convenienza, ha effettivamente comportato un aumento dissimulato delle tariffe, equivalente a un tredicesimo mese di pagamento o un alzamento del 8,6%. Sette anni più tardi, questa questione è ancora viva, alimentando una battaglia legale tra regolatori e operatori. Multe emesse, annullate, ridimensionate – un vortice di contenziosi che ha mantenuto incandescente il dibattito.

Ma finalmente, a febbraio, una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 4182, ha messo un punto fermo. L’appello di TIM è stato respinto, sigillando così definitivamente una vicenda che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per anni. Ma non è finita qui. La vera domanda ora è: cosa succede agli utenti coinvolti in questa ingannevole pratica di fatturazione?

Come richiedere il rimborso ai diversi gestori

Bene, hanno diritto a due scelte. Il primo: un rimborso diretto per gli importi pagati indebitamente. Il secondo: alternative, come servizi aggiuntivi o sconti su futuri acquisti, che l’operatore può offrire come equivalente al rimborso diretto. E ora, diamo uno sguardo a come ogni operatore sta gestendo questa situazione:

Fastweb :

I clienti attuali possono accedere all’area riservata MyFastweb per avviare la procedura di rimborso. Mentre gli ex clienti possono farlo attraverso la piattaforma Conciliaweb dell’AGCOM o tramite le associazioni dei consumatori.

I clienti, passati e presenti, di TIM possono richiedere il rimborso tramite telefono o attraverso l’area MyTIM sul sito ufficiale o sull’applicazione mobile.

Anche qui, sia clienti attuali sia ex possono richiedere il rimborso. I dettagli possono essere inseriti direttamente sul sito web o inviati via raccomandata o email.

Gli attuali clienti possono esplorare le opzioni di rimborso tramite l’area clienti, mentre gli ex clienti possono richiederlo inviando una PEC o una raccomandata.

Se avete fatto parte di questa vicenda, è tempo di fare valere i vostri diritti. Che siate ancora un cliente o meno, il rimborso è sul tavolo. Non lasciate che il vostro denaro vada sprecato, fate sentire la vostra voce e ottienete ciò che vi spetta.