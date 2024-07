Se hai un PC devi per forza avere questo accessorio: con pochi soldi ti cambia la vita

Hai un pc e vorresti utilizzarlo al meglio e in ogni occasione? Ecco quale accessorio dovresti aver per forza: bastano pochi soldi.

Al giorno d’oggi siamo sempre più legati ai nostri dispositivi elettronici e digitali. Avere uno smartphone o un computer è assolutamente indispensabile per poter restare connessi, lavorare o studiare.

Ma, come accade ogni qualvolta si utilizza per molto tempo dispositivi elettronici, emerge il problema dell’energia. Se avete un pc portatile con voi e non vi trovate a casa, ma vorreste comunque poterlo utilizzare ovunque, abbiamo ciò che fa per voi. Ecco quale accessorio devi avere assolutamente.

In commercio esistono numerose tipologie di caricatore portatile per pc. Si tratta di una vera manna dal cielo, soprattutto se ci troviamo in viaggio e abbiamo la necessità di utilizzare il nostro dispositivo elettronico per lavorare o, semplicemente, per guardare un film.

Compra questo caricatore portatile

Non tutti i caricatori sono uguali, ma ne esistono alcuni davvero efficaci e utili, oltre a non costare troppo. Tra questi troviamo il caricatore portatile per pc INIU Power Bank. Il suo costo attuale di 79,99€, in offerta da 117,99€ su Amazon.

Si tratta di un prodotto realizzato con materiali di alta qualità, oltre ad offrire una garanzia di 3 anni e un’assistenza tecnica a vita. Il PowerNova PD 3.1 – questo il nome completo del dispositivo – garantisce una potenza di ricarica da 140W, a differenza di molti altri caricatori che offrono un potenza di 65 o 100W.

Permette una ricarica veloce per laptop, tablet e molti dispositivi elettronici ad alta richiesta di energia: un MacBook Pro da 16”, infatti, potrebbe essere caricato al 59% in soli 30 minuti, mentre un Samsung S23 Ulta al 75% nello stesso tempo. La sua batteria ha l’enorme capacità da 27.000mAh e permette un elevato numero di ricariche per tutti i dispositivi.

Compatibile sia con Android che con iOS, presenta 3 porte di ricarica, tra cui una PD 3.1 140W, USB-C e una USB-A. Ma non solo, perché il caricatore portatile per pc Power Nova PD 3.1 presenta anche un interessante display Smart a Led. Grazie allo schermo interattivo è possibile conoscere le percentuali dell’energia presente nella batteria.

Inoltre, lo schermo mostrerà quante ore mancano alla ricarica completa del power bank. Nel costo di acquisto del prodotto, infine, sono inclusi anche un cavo da USB-C a USB-C, una custodia da viaggio e una guida rapida. Presente anche un manuale d’uso, la garanzia di 3 anni, un supporto tecnico a vita e la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni.