Se hai un PC con Windows devi fare subito questa cosa: te lo chiede direttamente Microsoft

Windows vuole che tutti gli utenti siano protetti e al sicuro dalle vulnerabilità: ecco cosa fare per dormire sonni tranquilli con il pc.

Di tanto in tanto, per i diversi PC che utilizzano il suo sistema operativo, Windows rilascia nuove funzionalità e nuovi aggiornamenti. Gli sviluppatori vogliono che gli utenti scarichino queste nuove versioni, eliminando pericoli che possono essere sfruttati da malintenzionati.

Negli ultimi tempi comunque, oltre alle classiche correzioni minori per la stabilità del sistema, è stata rilasciata una versione che permette di riparare una grave vulnerabilità. Di cosa si tratta e cosa fare per non correre rischi? Ecco quello che Windows consiglia a tutti gli utenti di fare il prima possibile.

Sono in tanti a ignorare gli aggiornamenti di sistema forniti da Windows. Questo perché, secondo alcuni, questi aggiornamenti rallentano soltanto il computer e impiegano molto tempo per installarsi. Di conseguenza, molti decidono di non prendere in considerazione queste nuove versioni.

Windows, cosa fare per evitare problemi al PC: occorre farlo subito

Non c’è nulla di più sbagliato! Anzi, uno degli ultimi aggiornamenti di Windows è essenziale per aumentare la sicurezza del proprio computer. Perché? Perché risolve la vulnerabilità denominata CVE-2024-30078. Questa vulnerabilità è molto pericolosa e ha ottenuto un punteggio di pericolo di 8,8 su 10.

Ma di cosa si tratta? Ebbene, questo bug consentiva l’esecuzione di codice se il PC era connesso a una rete wi-fi pubblica. Per spiegarlo meglio, se un computer si collegava a una rete wi-fi pubblica e aperta, poteva essere infettato da hacker che si collegavano sulla stessa rete. Gli hacker collegati alla rete wi-fi potevano “iniettare” virus nel PC, installando a distanza spyware o trojan.

Una vulnerabilità del genere ha creato già danni agli utenti che non hanno aggiornato Windows all’ultima versione. Ma quale aggiornamento scaricare? Per essere sicuri di ottenere questa patch e risolvere il problema, occorre installare la versione rilasciata l’11 giugno 2024.

Così si potrà avere la certezza di aver eliminato la vulnerabilità pericolosa. Se non si è ancora installata questa versione, il consiglio è quello di non collegarsi a nessuna rete wi-fi pubblica con il proprio dispositivo Windows. Le conseguenze potrebbero essere disastrose e si potrebbe essere vittima di cyber-criminali.

In ultima analisi, ora si conosce l’importanza dell’aggiornamento Windows per migliorare la sicurezza del dispositivo. Non resta far altro che scaricare la versione e installarla sul dispositivo, così da poter navigare senza problemi anche sulle reti wi-fi che sono pubbliche e gratis.