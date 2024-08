Se hai questo computer ti spettano fino a 400 euro di risarcimento: controlla subito il modello

Sai che puoi avere un risarcimento fino a 400 euro se hai acquistato un particolare tipo di computer? Controlla il modello!

Non tutti sono a conoscenza del fatto che se hanno acquistato un computer Apple potrebbero essere idonei a ricevere un rimborso fino a 400 euro. A quanto pare si è verificato un vero e proprio fiasco per la Apple che riguarda l’introduzione di una particolare tecnologia e quindi l’azienda è costretta a pagare questi risarcimenti.

Ovviamente per ottenere questo risarcimento bisogna presentare un reclamo che deve essere fatto entro certe tempistiche. Inoltre, il risarcimento può variare a causa di diversi fattori e il massimo che si può ottenere è circa 400 euro. Andiamo a vedere nello specifico quali sono i modelli interessati, come si presenta il reclamo e a quanto può ammontare il risarcimento nei vari casi.

Quali modelli sono coinvolti

La nuova tecnologia riguarda i MacBook con tastiera a farfalla. Questa tastiera, lanciata per la prima volta nel 2015 con il MacBook da 12 pollici, era progettata per essere più sottile rispetto alle tastiere tradizionali a forbice, migliorando così il design complessivo e la portabilità dei laptop Apple. Tuttavia, questo nuovo design si è rivelato altamente problematico.

Le tastiere a farfalla erano estremamente suscettibili alla polvere e ai detriti che potevano facilmente incastrarsi sotto i tasti, causando malfunzionamenti. I tasti spesso diventavano non reattivi o, al contrario, producevano più battute con una sola pressione. Ecco perché Apple ha dovuto affrontare un’ondata di reclami da parte dei clienti e, infine, una causa collettiva.

I modelli di MacBook che montano la tastiera a farfalla e che sono quindi idonei per il risarcimento sono:

MacBook (12 pollici): Modelli rilasciati tra il 2015 e il 2017.

Modelli rilasciati tra il 2015 e il 2017. MacBook Pro (13 pollici): Modelli rilasciati tra il 2016 e il 2019.

Modelli rilasciati tra il 2016 e il 2019. MacBook Pro (15 pollici): Modelli rilasciati tra il 2016 e il 2019.

Modelli rilasciati tra il 2016 e il 2019. MacBook Air (13 pollici): Modelli rilasciati tra il 2018 e il 2019.

Quindi, se possiedi uno di questi modelli e hai riscontrato problemi con la tastiera a farfalla, potresti essere idoneo a ricevere un risarcimento, a condizione che tu abbia presentato un reclamo entro il periodo stabilito. Nel 2022, Apple ha accettato di risolvere la causa collettiva pagando un totale di 50 milioni di dollari in risarcimenti. Sebbene l’azienda abbia negato qualsiasi condotta illecita, il pagamento è stato concordato in tribunale.

La somma di risarcimento varia a seconda del numero di riparazioni effettuate: fino a 45 euro per coloro che hanno sostituito la tastiera una sola volta, fino a 110 euro per coloro che hanno sostituito la tastiera due volte e fino a circa 350 euro per coloro che hanno dovuto sostituire la tastiera tre volte o più.

Purtroppo, però, se non hai presentato il reclamo entro la scadenza stabilita, non hai più diritto al risarcimento. Tuttavia, se hai acquistato un MacBook recente, non dovresti preoccuparti. Dal 2019, infatti, Apple è tornata al meccanismo a forbice per le sue tastiere, eliminando i problemi che affliggevano le tastiere a farfalla.