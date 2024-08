Se hai quest’app sul tuo iPhone sei in serio pericolo: aggirata la sicurezza dell’App Store

Una nuova applicazione sta mettendo in serio pericolo i possessori di iPhone: ecco perché non dovresti mai scaricarla.

Le applicazioni presenti sui nostri smartphone possono essere sviluppate da diverse aziende, ma purtroppo può capitare che alcune di queste non siano proprio leali nei confronti degli utenti: può capitare infatti di scaricare delle app dannose per il sistema operativo o direttamente per i dati personali dell’utente a causa di scelte prese direttamente dallo sviluppatore oppure, nel peggiore dei casi, da virus e malware.

Nella stragrande maggioranza dei casi sono direttamente i sistemi di sicurezza delle aziende che gestiscono gli store di app ad accorgersi della problematica e a rimuovere prontamente il software infetto, ma può capitare che alcune applicazioni siano costruite in modo da aggirare i controlli: in questo caso le applicazioni dannose possono essere scaricate tranquillamente dagli utenti ignari all’interno dei loro dispositivi esponendosi a tutti i rischi del caso.

Si tratta di casi comunque abbastanza rari dato che sia Apple con il suo App Store che Google con il Play Store di Android hanno dei sistemi di controlli di sicurezza molto avanzati che sono capaci di individuare abbastanza facilmente le app dannose, ma può capitare che qualcosa gli sfugga: un caso del genere è successo di recente con un’app che è apparsa all’interno dell’App Store dei dispositivi dell’azienda di Cupertino che in realtà si è rivelata essere una vera e propria truffa.

Pericolo per i possessori di iPhone: questa app si è rivelata essere una truffa

Non è semplice chiaramente riconoscere a occhio nudo un’app fasulla da una verificata e innocua, anche se spesso attraverso un’analisi più attenta è possibile avere più di qualche dubbio: di solito le applicazioni truffaldine appaiono sullo store da un momento all’altro e hanno poche recensioni malgrado la valutazione sia alta; questo capita perché spesso gli sviluppatori di queste applicazioni utilizzano recensioni false per aumentare il punteggio del software e farlo apparire all’interno delle classifiche settimanali degli store.

In aggiunta queste applicazioni sono quasi sempre gratuite e piene di pubblicità invasive, inoltre rivelano avere un contenuto molto diverso da quello che mostrano all’interno delle immagini sullo store oppure all’interno delle descrizioni; quanto appena detto è successo con una nuova app che è apparsa di recente sull’App Store di Apple che si chiama “Harmoni Hearth & Sleep“.

Questa applicazione che si trova gratuitamente sugli store di iOS promette non solo di misurare i parametri vitali come il battito cardiaco oppure monitorare il sonno, ma addirittura pretende di poter misurare i livello di zuccheri nel sangue (glicemia) per aiutare soggetti diabetici. Chiaramente questa app è fasulla dato che per misurare un parametro del genere sono necessari strumenti appositi sotto prescrizione medica e non basta appoggiare il dito sullo schermo dello smartphone.