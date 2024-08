Se hai figli studenti devi fare questo ISEE alternativo: vantaggi e bonus importanti

Chi ha figli studenti dovrebbe fare un ISEE alternativo per ottenere dei vantaggi e bonus importanti: ecco di che cosa si tratta.

L’ISEE è l’acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed è uno strumento molto fondamentale in quanto determina la situazione economica delle famiglie italiane. Non tutti i documenti sono uguali perché ci sono numerose tipologie e per questo bisogna sceglierne uno in base a diversi fattori.

Non tutti sanno che coloro che hanno dei figli studenti universitari devono procedere con l’ISEE Università. In questo modo è possibile consentire agli studenti di ottenere le agevolazioni economiche e i servizi legati al diritto allo studio. Il documento viene calcolato in base al reddito e al patrimonio familiare dello studente e alla composizione della famiglia.

Dunque, le differenze principali tra l’ISEE universitario, quello ordinario e quello corrente risiedono nelle modalità di calcolo, ma anche nell’uso specifico per cui sono destinati. Quello universitario è un ISEE fondamentale in quanto colloca gli studenti all’interno le fasce contributive che determinano l’importo delle tasse da pagare, la concessione di borse di studio e altre agevolazioni.

ISEE Università: ecco a che cosa serve e perché è importante

L’ISEE ha una validità di un anno, questo vuol dire che gli studenti devono presentarlo in segreteria tutti gli anni al momento dell’iscrizione all’anno successivo. Una volta presentato il documento, saranno inseriti in una delle fasce reddituali e continuare a garantirsi le agevolazioni e i benefici che altrimenti cadrebbero.

Detto ciò, possiamo dire che l’ISEE universitario è molto importante perché consente di assegnare le borse di studio e altri sussidi economici. Il documento, inoltre, consente l’accesso ad alloggi a tariffe agevolate per gli studenti. Un altro vantaggio è quello che definisce le agevolazioni sui servizi universitari, parliamo ad esempio dei trasporti pubblici o le mense per gli studenti.

Le persone che calcolano l’ISEE universitari possono richiedere i bonus regionali o lavali previsti per gli studenti che hanno un reddito basso. Il documento facilita i rapporti tra gli atenei e le istituzioni finanziarie nel caso in cui gli studenti necessitino di accedere a prestiti o finanziamenti vari per sostenere le spese universitarie.

Il procedimento per l’ISEE Università è gratuito nella maggior parte dei casi. Ci si può rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per ottenerlo. Altrimenti si può compilare e inviare la DSU autonomamente attraverso il portale online dell’INPS e seguire tutti i passaggi.