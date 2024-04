Se hai acquistato questo SSD fai attenzione: potresti aver comprato un falso

Fake in aumento online in tutti i settori di mercato, anche nelle SSD: se hai acquistato questo dispositivo, potrebbe essere falso.

Che bello fare shopping online! Una delle benedette reminiscenze lasciateci in dote dalla maledetta pandemia da Coronavirus. Nel 2020 non si poteva uscire, i negozi sotto casa avevano poco, e in certi casi nulla, abbiamo definitivamente iniziato a utilizzare l’e-commerce.

Non che prima non esistesse, ma da quell’annus horribilis tutto è cambiato. Tutto molto bello, se non fosse che comprare online sta diventando un problema, almeno per chi odia il fake. E questo pensiero non è affatto scontato.

Molti giovani, ma non solo, vanno in cerca di fake nel settore dell’abbigliamento: i capi sono talmente fatti bene, che si lasciano preferire, perché costano poche centinaia di euro rispetto alle migliaia di listino. Un fenomeno sempre più dilagante in ogni segmento di mercato, anche in quello delle SSD. Con tutto ciò che ne consegue.

Il fake resta fake: fai attenzione, così è stata smascherata la SSD di Samsung

Nei punti vendita cinesi sono comparsi un sacco unità di memoria a stato solido per l’archiviazione dei dati a basso costo, falsi. Ovviamente. Diffidate sempre da un prezzo minore rispetto a quello di listino. Nessuno tra i commercianti fa beneficienza.

I fake in questione riguardano per la maggior parte la SSD Samsung 1080 PRO con velocità (presunta) fino a 15,8 GB/s. Quasarzone ha smascherato questa fantomatica Samsung 1080 PRO, un modello che deve ancora essere rilasciato. La pulce al naso, oltre una SSD nemmeno annunciata, ovviamente il prezzo, alquanto interessante. Troppo.

Così Quasarzone ha deciso di acquistare la SSD convinto di toccare con mano il fake. La capacità dell’unità era valutata a 4 TB, con una velocità massima di 15.800 MB/s, cifre “strane” pensando che gli attuali SSD Gen5 più veloci che utilizzano i controller Phison E26 più veloci possono raggiungere fino a 14,6 GB/s. Tant’è. Già il pacco non sconfinferava: box normale, senza marchio Samsung. A tutto il resto ci hanno pensato i test ufficiali di Quasarzone.

La SSD Samsung 1080 PRO era l’opposto di quello che era stato pubblicizzato, non ha superato nemmeno il benchmark MediaTester, interfaccia PCIe 3.0 x4 ma inferiore a quella della 980 PRO, prestazioni più scarse di un’unità esterna. Una truffa bella e buona. Ormai dovremmo essere abituati contro i fake.

Sempre meglio rivolgersi alle case madri, almeno ai rivenditori autorizzati, partendo dal presupposto che con l’e-commerce non è tutto oro quello che luccica e nessuno ti regala nulla. Attenzione ai prezzi, attenzione ai minimi particolari, perché un fake anche se una bella imitazione, sempre più simile all’originale, resta fake.