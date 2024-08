Se guadagni meno di 2000 euro al mese arriva il nuovo bonus integrativo: come fare domanda

In arrivo il bonus integrativo per i cittadini che guadagnano meno di 2000 euro al mese. I dettagli su come fare domanda.

L’inflazione e il costo della vita rappresentano ancora oggi un serio problema per tantissime famiglie italiane. Con l’arrivo della pandemia, la situazione economica è diventata ancora più complicata da gestire e per tale ragione lo Stato ha introdotto una serie di misure economiche al fine di sostenere i cittadini con redditi bassi.

A livello nazionale e locale si sono segnalate negli ultimi anni sempre più misure economiche per sostenere i cittadini maggiormente in difficoltà sul piano economico. Tra queste spicca un bonus riservato a coloro che ricevono uno stipendio inferiore a 2000 euro al mese. Questo sostegno integrativo consente a molti cittadini di avere una gestione migliore delle spese quotidiane e dei possibili imprevisti, in modo che non vadano in eccessiva difficoltà.

Bonus integrativo per i cittadini: beneficiari e come fare domanda

Se si è in presenza di un reddito annuo sotto i 24.000 euro, con uno stipendio mensile inferiore a 2000 euro al mese, è il momento di verificare se si ha diritto a questa misura e presentare domanda per ottenere le agevolazioni stipulate dal Governo. Il bonus è pensato per fornire un po’ di respiro a coloro che hanno una busta paga ridotta, garantendo indennità e sgravi fiscali decisamente rilevanti.

L’esecutivo italiano ha messo a disposizione diverse misure per chi rientra in specifiche fasce reddituali. La prima misura disponibile è destinata ai cittadini che percepiscono uno stipendio di 8.500 euro lordi all’anno. Questa consiste in un esonero dall’imposta sul reddito base. Chi guadagna tra gli 8.500 e i 15.000 euro all’anno può fare richiesta per il trattamento integrativo, che prevede un bonus mensile di 100 euro.

Per accedere alle agevolazioni è importante effettuare una verifica dei propri requisiti e seguire la procedura corretta per la presentazione della domanda. La verifica dei requisiti avviene tramite il controllo della busta paga e della RAL (Retribuzione Annua Lorda), così da assicurarsi di rientrare nelle fasce reddituali previste e ottenere il bonus.

Dopo la verifica bisogna preparare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per ottenere l’attestazione ISEE. Per non lasciarsi sfuggire questo aiuto economico si consiglia di rivolgersi ad un commercialista o al Caf per ottenere un’adeguata assistenza nella compilazione e presentazione della domanda per il bonus.