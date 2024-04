Se Google Chrome è lento, esistono trucchi per velocizzarlo al massimo: facilissimi da applicare

Con questi trucchi facilissimi da mettere in pratica potremo velocizzare Google Chrome quando ci accorgiamo che è troppo lento.

Chi è alla ricerca di velocità e reattività su qualunque piattaforma – smartphone e tablet compresi – sa di poter fare affidamento su Google Chrome. La velocità del browser però rischia di perdersi nel caso di una cattiva configurazione, quando sono state installate estensioni troppo pesanti oppure se la memoria del computer non è sufficiente per tenere aperte molte schede contemporaneamente.

Se ci accorgiamo che il browser è davvero troppo lento anche quando le schede aperte sono poche o quando facciamo partire un video la cosa può essere un problema per noi. Come fare in questo caso? Ci sono alcuni trucchi per velocizzare al massimo Google Chrome. Sono veramente facilissimi da applicare. Cerchiamo allora di capire come si può fare, in poche semplici mosse, a rendere più rapido il browser di Google.

Google Chrome lento, i trucchi per velocizzarlo

Per ottenere il massimo della velocità di Google Chrome senza attardarsi troppo a capire quale sia l’origine del rallentamento, una buona mossa può essere quella di riportare il browser alle impostazioni iniziali. Ecco come fare.

Su pc e Mac ci basterà avviare la procedura di ripristino dalle impostazioni del programma, senza bisogno di dover disinstallare qualcosa. Apriamo dunque il browser e andiamo a premere in alto a destra sui tre puntini. Dopodiché clicchiamo su Impostazioni, portiamoci nel menu laterale Ripristina impostazioni.

A questo punto premiamo su Ripristina le impostazioni predefinite originali e infine su Ripristina impostazioni per avere Chrome come nuovo al successivo riavvio del browser, pronto per la riconfigurazione con l’account Google preferito.

Su smartphone e tablet per ripristinare Chrome dovremo cancellare i dati dell’app. Possiamo farlo aprendo l’app Impostazioni, selezionando poi il menu App o Gestione app, Andiamo a identificare l’app Chrome, apriamola e clicchiamo su Elimina dati, premiamo su Gestione spazio e infine su Cancella tutti i dati.

Ma ci sono anche altri trucchi per rendere Chrome più veloce. Possiamo farlo dalle impostazioni del browser, usando la barra di ricerca in alto per disattivare le opzioni che consumano molta memoria, ovvero:

Continua a eseguire applicazioni in background dopo la chiusura di Google Chrome

Migliora le ricerche e le attività di navigazione

Migliora i suggerimenti di ricerca

Controllo ortografico avanzato

Se il browser è ancora lento la cosa migliore da fare è resettarlo alle impostazioni di fabbrica. In questa maniera Chrome tornerà alle impostazioni originali eliminando ogni problema o estensioni troppo pesanti. Volendo possiamo anche usare il programma Software Cleaner di Google – gratuito per PC Windows – per correggere gli errori di Chrome e risolvere eventuali problemi dovuti a estensioni o a software esterni al browser.