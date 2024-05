Se devi comprare un PC economico non farlo ora: il trucco per risparmiare parecchi soldi

Dovete comprare un PC economico? Allora non fatelo subito, c’è un trucco che vi farà risparmiare un sacco di soldi in tempo zero.

Sempre più persone negli ultimi anni hanno deciso di adoperarsi e di acquistare un PC di ultima generazione che possa avere tutte quelle componenti necessarie per poter svolgere anche le operazioni più avanzate senza alcun tipo di problema o lag. Pensate per esempio a chi ha bisogno di software per l’editing video a livello lavorativo, o chi ama videogiocare con i titoli più avanzati di ultima generazione senza dover spendere a compromessi dal punto di vista della grafica.

In tutti questi casi, un ruolo fondamentale lo giocano le componenti interne. E sarebbe meglio assemblare da sé un PC, così da risparmiare a al tempo stesso scegliere esclusivamente tutti i pezzi più utili a quelle che sono le proprie esigenze. Se non volete correre alcun rischio e volete risparmiare tantissimo, c’è un trucco da provare subito. Così facendo, sarete certi di avere le specifiche migliori ad un costo in ribasso.

Il trucco per comprare un PC economico: dovete fare così

C’è una fantastica notizia che potrebbe giocare a vostro favore se avete deciso di comprare un PC economico ma non sapete proprio come fare. Esiste infatti un trucchetto utile che farà al caso vostro e vi darà modo di acquistare tutte le componenti più avanzate spendendo molto meno rispetto al prezzo attuale. Eseguire queste operazioni ed il gioco è fatto, resterete senza parole da tutti i soldi che avete risparmiato.

Intel avrebbe in mente di lanciare sul mercato delle nuove CPU che saranno dedicate al mercato più economico. Parliamo nello specifico dell’Intel N250, che verrà costruito sull’architettura Alder Lake-s con un core di efficienza Gracemont. Il che, tradotto, vuol dire che il chip funzionerà in maniera simile ad un Core i3.

Considerando che il più datato N100 viene venduto a 55 dollari, ci aspettiamo che anche l’Intel N250 abbia un prezzo simile se non più basso. Una notizia fantastica, poiché questo vuol dire che i Chromebook di fascia bassa e gli altri laptop di questo tipo non avranno aumenti di prezzi nonostante prestazioni superiori.

E questo potrebbe fare la differenza per il vostro portafogli. Ecco dunque che il consiglio è di aspettare ancora prima di procedere con l’acquisto. Quando tutto questo diventerà realtà, potreste ottenere un risparmio importante e al tempo stesso godere di prestazioni molto migliori rispetto a quelle attuali.