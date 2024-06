Se devi acquistare un televisore aspetta questo modello: non si rompe mai e si vede benissimo

Avete deciso di acquistare un nuovo televisore? Non prendete decisioni affrettate, dovete aspettare questo modello: non ve ne pentirete.

La scelta del giusto televisore da acquistare si è fatta sempre più complicata col passare del tempo. Oggi tutte le principali aziende che operano nel settore sono in grado di offrire pannelli sempre più all’avanguardia. Sia dal punto di vista della resa visiva che delle funzionalità Smart. Che danno modo, tramite alcuni comodi pulsanti posti sul telecomando, di poter accedere ad una lunga serie di app e funzionalità tramite una connessione ad internet.

Di recente, è stato annunciato un nuovo modello di televisore che potrebbe fare esattamente al caso vostro. Se avete preso la decisione di comprarne uno nuovo, che sia per il salotto o per la camera da letto, vi consigliamo di attendere ancora un po’ di tempo. Fino a quando il lancio sul mercato non sarà ufficiale. Così sarete certi di avere il miglior pannello in circolazione, con qualità e funzionalità che mai si erano viste prima d’ora.

Nuovo televisore da acquistare: aspettate questo modello

Senza avere troppa fretta, se avete deciso di acquistare un nuovo televisore dovete attendere l’arrivo sul mercato di questo nuovo modello. Che da come è stato presentato, avrà dalla sua una lunga serie di funzionalità uniche nel loro genere e che mai si erano viste prima d’ora. Per godere del massimo della tecnologia sin da subito, resterete senza parole da quello che avrete davanti agli occhi.

Stiamo parlando dei nuovi schermi QDEL, ossia un’abbreviazione di quantum dot elettroluminescente. Questa tecnologia si basa su punti quantici autoemittenti, che differiscono rispetto a quelli visti dai QD-OLED e dai QLED poiché emettono la propria luce. E i vantaggi sono sotto gli occhi di tutti.

Come spiegato da un rappresentante TCL al canale YouTube Charbax, con l’attuale tecnologia QDEL si ha modo di arrivare ad una luminosità massima fino a 350 nit e una densità di pixel superiore a 200ppi. Con un tempo di risposta che è simile agli OLED e rimane inferiore ad 1 ms, mentre un rapporto di contrasto sarà praticamente infinito.

Segnaliamo inoltre il refresh rate di 120 Hz e la copertura superiore all’85% dello spazio colore BT2020. Specifiche tecniche che sono eccezionali e potranno rivoluzionare il mercato. Difficile al momento dire quando arriveranno sul mercato, ma vi consigliamo di aspettarli per godere di un’esperienza visiva unica come mai prima d’ora.