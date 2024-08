Se cerchi uno smartphone potente pagandolo poco questo è il best buy del momento: scheda e prezzo

Smartphone potente ma che non ti svena. Questo device è una sorpresa positiva a partire dalle specifiche: ecco perché comprarlo.

Riuscire ad acquistare uno smartphone potente che però non sia troppo costoso potrebbe sembrare difficile eppure, grazie soprattutto all’avanzamento tecnologico. è invece non solo possibile ma estremamente conveniente. La dimostrazione viene da questo modello in particolare che fa parte di una line up molto solida.

Siamo tutti alle prese con le novità che riguardano per esempio i pieghevoli ma occorre anche ricordare come i pieghevoli siano molto costosi e, spesso, a parità di costo non hanno neanche prestazioni ottimali. Questo modello, che non è un pieghevole, in confronto è un affarone e non dovresti proprio lasciartelo scappare. Queste sono le sue specifiche tecniche.

Tra i produttori di smartphone si è tornati di recente a guardare con molto interesse quello che fa una delle aziende più vecchie del settore. Dopo averci dato tra i primi modelli a conchiglia quando i telefonini non erano particolarmente intelligenti ed essere tornato con alcuni dei pieghevoli migliori del momento, sembra che il brand sia del tutto rinato e che sia anche in grado di aggredire tutti i settori del mercato.

Smartphone potente a un prezzo che non esiste

La dimostrazione viene dal Moto G 85 5G. Uno smartphone da 6.67 pollici di display con un accattivante design ma soprattutto con all’interno uno Snapdragon 6S di terza generazione che, nonostante non sia il chip più recente, è comunque in grado di dare ottime prestazioni, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il Moto G 85 5G ha poi uno schermo pOLED fhd+ con refresh rate che arriva fino a 120 hz. Interessante e molto alto anche il valore NIT della luminosità che arriva fino a 1600. Questo significa che si tratta di uno smartphone che può essere utilizzato anche se c’è molto sole.

Per quello che riguarda la fotocamera, il sistema posteriore è composto da due lenti di cui una principale da 50 megapixel e dotata di stabilizzatore ottico dell’immagine. La seconda lente è una grandangolare da 8 megapixel. Lo smartphone è ovviamente dotato anche di fotocamera anteriore per i selfie da 32 megapixel.

L’ultima specifica di cui ovviamente occorre parlare è la batteria che è da 5000 mAh. Ciliegina sulla torta, come ormai moltissimi smartphone, soprattutto quelli di fascia media, questo Motorola è dotato di doppio slot per le SIM. Ma abbiamo parlato finora solo delle specifiche tecniche.

Qual è il prezzo? Puoi acquistarlo a meno di 300 euro e non devi neanche accontentarti del classico grigio scuro che sembra essere il colore di riferimento per i telefoni di fascia bassa: il Moto G 85 5G, infatti, è disponibile anche in verde pistacchio e blu intenso e nessuna delle tre varianti ha un prezzo superiore ai 300 euro. Per acquistarlo puoi trovarlo su Amazon.