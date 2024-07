Se ascolti musica, conosci sicuramente l’autotune: ma sai cos’è veramente?

L’Auto-Tune è un plugin di elaborazione audio che è stato introdotto per la prima volta nel 1997. È stato sviluppato da Antares Audio Technologies e da allora è diventato uno strumento onnipresente nella musica moderna.

L’Auto-Tune è essenzialmente un correttore di intonazione che può essere utilizzato per correggere le note cantate o suonate in modo che siano più precise.

Funziona analizzando il tono del suono in ingresso e quindi regolando la frequenza per avvicinarla alla nota più vicina. Il grado di correzione può essere controllato da un parametro chiamato “velocità”. Una velocità più alta creerà una correzione più forte, mentre una velocità più bassa creerà una correzione più sottile. Può anche essere utilizzato per creare l’effetto “robot” che è diventato così popolare negli ultimi anni. Questo effetto viene creato impostando la velocità dell’Auto-Tune molto alta, in modo che la voce venga spostata notevolmente.

L’Auto-Tune è stato utilizzato in modo prominente in una vasta gamma di generi musicali, dall’hip-hop e dal pop alla musica country e al rock. Alcuni degli artisti più noti che l’hanno utilizzato includono T-Pain, Cher, Kanye West e Beyoncé.

L’impatto dell’Auto-Tune

Sebbene l’Auto-Tune sia stato originariamente creato per correggere gli errori di intonazione, è diventato anche uno strumento creativo che può essere utilizzato per aggiungere interesse e colore unico alla voce. Può essere utilizzato per rendere la voce più forte e più sicura, oppure può essere utilizzato per creare effetti speciali e sperimentali.

Uno degli aspetti più notevoli è la sua capacità di trasformare la voce umana. Utilizzando una velocità elevata, può trasformare il canto in qualcosa di simile a un robot, creando una sonorità artificiale e distorta. Questa funzione è stata ampiamente utilizzata in generi come l’hip-hop, dove è diventata un segno distintivo per molti artisti.

L’Auto-Tune ha avuto un impatto significativo sul panorama musicale. Ha permesso agli artisti di sperimentare con la loro voce e ha contribuito a creare un suono nuovo e unico che ha definito un’intera era della musica moderna. Anche se è stato inizialmente accolto con scetticismo, ha guadagnato un’ampia accettazione ed è diventato un elemento standard nell’elaborazione audio.

Sebbene alcuni possano sostenere che possa portare a un suono artificiale e privo di emozioni, altri sostengono che sia uno strumento potente che può essere utilizzato per espandere le capacità creative di un artista. La decisione di utilizzarlo o meno spetta all’artista, e il suo impatto sul suono è una questione di gusto personale.

L’Auto-Tune è un software di elaborazione audio versatile e potente che ha rivoluzionato il modo in cui la musica viene creata e consumata. La sua capacità di correggere l’intonazione e creare effetti unici lo ha reso uno strumento popolare per artisti di diversi generi, plasmando il paesaggio musicale moderno in modi che non possiamo immaginare.