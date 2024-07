Scrivere messaggi WhatsApp con l’IA già presente sullo smartphone: non ne farai più a meno

Poter scrivere messaggi su WhatsApp con l’IA già presente sullo smartphone è una vera rivoluzione: ecco come funziona.

L’intelligenza artificiale è una delle rivoluzioni più recenti e promettenti del nostro tempo. Ha fatto la sua comparsa in moltissimi campi: nel settore sanitario, in quello dell’istruzione o dell’esplorazione spaziale, rivelandosi uno strumento utile per raccogliere dati e apprendere nuovi percorsi.

Ma l’IA è uno strumento pensato non solo per i professionisti o i settori all’avanguardia, come sappiamo bene è da tempo già nelle nostre mani grazie ai dispositivi digitali che si aggiornano costantemente. Una delle novità più interessanti è proprio la possibilità di poter scrivere messaggi su WhatsApp grazie all’IA già integrata sullo smartphone. Si tratta di una vera rivoluzione che permette alle persone di rispondere più veloce senza prendersi la briga di scrivere un testo.

Come scrivere messaggi su WhatsApp con IA sullo smartphone

Si è capito ormai da diverso tempo che l’intelligenza artificiale sarà fondamentale nei prossimi anni, in alcuni campi lo è già. Basti pensare che Stati e imprese hanno già investito massicciamente in queste tecnologie che stanno rivoluzionando la nostra società, basti pensare ai classici messaggi su WhatsApp che ora è possibile chiedere aiuto all’IA per scriverli.

A spiegare come fare è stata la digital expert Eleonora Viscardi, la quale ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video molto interessante in cui ha spiegato come poter mandare un messaggio in una chat aperta dell’app utilizzando l’IA. La prima cosa da fare è andare su messaggi per scrivere il testo, in seguito basta cliccare sulla freccia presente a sinistra e poi su un simbolo presente sempre nel lato sinistro per far uscire dei suggerimenti di testo.

Si tratta di passaggi semplici ed intuitivi che permettono agli utenti di poter scegliere persino il tono del messaggio. C’è chi ama dei messaggi alla Shakespeare o chi vuole dare un tono più informale per gli amici oppure optare per quello formale quando si è in una chat con un collega. Una funzione molto utile, soprattutto per chi ha poco tempo per scrivere perché impegnato in altre attività.

Questo è solo uno dei tanti esempi pratici che si possono fare con l’intelligenza artificiale, dato che in questi pochi anni ha dato prova di essere uno strumento molto utile ai professionisti e alle persone comuni. Sicuramente è una tecnologia che continuerà ad espandersi nei prossimi anni, non senza polemiche sulla sua eticità.