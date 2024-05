Sconti Playstation Store di maggio: 10 videogiochi da comprare a meno di 5 euro

Si può ancora per poco approfittare degli sconti di maggio del Playstation Store: ecco i 10 videogiochi da comprare a meno di 5 euro.

Il Playstation Store è sempre terreno di grandi opportunità per i gamer della console giapponese. Anche per gli sconti di maggio ci sono dei titoli molto interessanti che si legano ad un prezzo a dir poco vantaggioso.

Rimangono ancora pochi giorni prima della fine degli sconti di maggio messi in atto da Sony. La promozione all’interno del Playstation Store consente di acquistare tanti videogiochi per PS4 e PS5 ad un prezzo davvero ridotto.

Il Playstation Store offre tanti giochi a meno di 5 euro l’uno, una possibilità per i gamer di fare proprio un prodotto di qualità e di non alleggerire eccessivamente il proprio portafoglio. Nonostante la spesa ridotta, si possono recuperare delle autentiche perle: scopriamo dunque i 10 videogiochi a meno di 5 euro da non perdere.

Sconti maggio Playstation Store: i giochi più interessanti a meno di 5 euro

Per chi è alla ricerca di un nuovo videogioco ma senza spendere una somma elevata può analizzare le proposte di maggio di Sony. A meno di 5 euro infatti ci sono almeno 10 titoli da considerare perché sanno regalare un’esperienza davvero intensa e di grande spessore. Di seguito l’elenco dei titoli che nessuno appassionato dovrebbe lasciarsi sfuggire a questo prezzo:

La lista dei videogiochi acquistabili a meno di 5 euro – (Computer-Idea.it)

Dead Island Definitive Collection a 2,99€ invece di 29,99€;

a 2,99€ invece di 29,99€; Batman: Arkham Knight a 3,99€ invece di 19,99€;

a 3,99€ invece di 19,99€; Amnesia: Rebirth a 4,27€ invece di 28,49€;

a 4,27€ invece di 28,49€; Dishonored 2 a 3,99€ invece di 19,99€;

a 3,99€ invece di 19,99€; Quake a 3,99€ invece di 9,99€;

a 3,99€ invece di 9,99€; Oddworld: News ‘n’ Tasty Complete Edition a 3,14€ invece di 20,99€;

a 3,14€ invece di 20,99€; Yakuza Zero a 4,99€ invece di 19,99€;

a 4,99€ invece di 19,99€; What Remains of Edith Finch a 4,99€ invece di 19,99€;

a 4,99€ invece di 19,99€; The Walking Dead: The Complete First Season a 3,74€ invece di 14,99€;

a 3,74€ invece di 14,99€; Metal Slug XX a 3,99€ invece di 19,99€.

La lista contiene i titoli più interessanti da poter acquistare sul Playstation Store, ma la promozione di Sony coinvolge oltre 560 titoli acquistabili a meno di 5 euro. Dato che gli sconti termineranno presto, un’indicazione utile da considerare è di poter fare un doppio acquisto perché alcuni titoli potrebbero non essere più scontati per un po’ di tempo.

Inoltre, non bisogna dimenticare i giochi riscattabili gratuitamente a maggio con il Playstation Plus, tra cui anche EA FC 24. Ad ogni modo, il catalogo completo è ancora disponibile su console e app Playstation, ragion per cui non resta che analizzare i titoli che più interessano per procedere al conseguente acquisto.