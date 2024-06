Scheda SIM dal negoziante addio, ora si fa tutto online: così la ottieni in pochi click senza aspettare la consegna

Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono ora dire addio all’obbligo di recarsi presso un negozio fisico per avere una SIM.

Per molti anni, ottenere una scheda SIM per il proprio telefono significava recarsi presso un rivenditore specializzato, fare la fila e attendere che un addetto completasse l’attivazione. Questo processo, indispensabile per avere un cellulare funzionante, poteva risultare noioso e dispendioso in termini di tempo, soprattutto quando era necessario cambiare operatore o sostituire una SIM danneggiata

Oggi esiste un’alternativa molto più comoda delle tradizionali SIM – computer-idea.it

Oggi, grazie ai progressi nel settore delle telecomunicazioni, la necessità di visitare fisicamente un negozio per ottenere una SIM è ormai superata. Le eSIM, o SIM virtuali, stanno rivoluzionando il modo in cui gli utenti attivano e gestiscono il loro servizio telefonico, permettendo di fare tutto online, in pochi click e senza attese.

Le eSIM sono una soluzione innovativa che elimina la necessità di avere una scheda SIM fisica. Invece di inserire una piccola scheda di plastica nel telefono, gli utenti possono scaricare una eSIM direttamente sul proprio dispositivo tramite un codice QR fornito dall’operatore. Questo rende il processo di attivazione e gestione del numero telefonico molto più rapido ed efficiente.

eSIM: la rivoluzione della SIM virtuale

Ho Mobile è uno degli operatori che ha abbracciato questa nuova tecnologia, offrendo ai propri clienti la possibilità di passare alla eSIM con estrema facilità. L’attivazione di una eSIM Ho è semplice e immediata e richiede praticamente una manciata di minuti.

L’utente deve semplicemente richiederla online e, una volta ottenuto il codice QR, può scaricare la eSIM direttamente sul proprio smartphone tramite l’app Ho Mobile. Il costo di attivazione della eSIM Ho è di 9,99 euro e, una volta attivata, non ci sono ulteriori pagamenti oltre a quello della tradizionale tariffa mensile.

Anche Vodafone ha recentemente reso l’acquisto e l’attivazione delle eSIM un’esperienza completamente digitale. Attraverso il sito, i clienti possono ora completare l’intero processo online, senza bisogno di recarsi in negozio o attendere la spedizione di un codice QR fisico. Dopo aver inserito i dati richiesti per l’acquisto, il sito genera un codice QR che può essere utilizzato per attivare immediatamente la eSIM sul proprio dispositivo.

Oltre a questo, Vodafone ha facilitato il processo di trasformazione delle SIM fisiche esistenti in eSIM, offrendo una soluzione digitale completa che semplifica la vita degli utenti. In Italia, diversi operatori offrono servizi del genere, rendendo questa tecnologia sempre più accessibile e conveniente per gli utenti.

TIM, ad esempio, permette l’attivazione delle eSIM in negozio con un costo di 10 euro e una sostituzione a 15 euro. Allo stesso modo, WindTre, Iliad e Fastweb propongono tutti servizi simili, i cui dettagli sono disponibili nei rispettivi siti web.