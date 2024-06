Scatta foto con la tua voce: questo trucco ti stravolgerà la vita!

Hai mai desiderato di poter scattare foto con il tuo iPhone senza dover toccare lo schermo? Magari per realizzare il selfie perfetto o per una foto di gruppo in cui ci sei anche tu?

Con il controllo vocale integrato nell’iPhone, puoi farlo e molto altro ancora! In questo articolo vedremo come scattare fantastiche foto usando solo la tua voce.

Immaginate questa scena: avete sistemato il telefono per una foto di gruppo, siete riusciti ad entrare nell’inquadratura ma, al momento di scattare, vi rendete conto che il timer è troppo veloce e non siete pronti.

Con i comandi vocali, questo incubo appartiene al passato! Impostando una frase personalizzata, come ad esempio “Cheese!”, potrete scattare una serie di foto a raffica semplicemente pronunciandola. Ma come funziona esattamente? Vediamolo passo dopo passo.

Abilitare il controllo vocale e creare un nuovo comando

Per prima cosa, dobbiamo attivare il controllo vocale e creare il nostro comando personalizzato. Andate su “Impostazioni” sul vostro iPhone, quindi selezionate “Accessibilità” e poi “Controllo vocale”. Assicuratevi che la lingua selezionata sia “Inglese (Stati Uniti)” e proseguite. Ora selezionate “Personalizza comandi” e toccate “Crea nuovo comando”.

È il momento di insegnare al vostro iPhone a rispondere al vostro comando fotografico. Nel campo “Frase”, digitate la parola chiave che preferite, ad esempio “Cheese”. Toccate “Azione” e selezionate “Esegui gesto personalizzato”.

Ora dovrete simulare il tocco del pulsante di scatto. Toccate ripetutamente nel punto in cui si trova il pulsante di scatto all’interno dell’app Fotocamera. Per farlo con più precisione, selezionate “Nascondi comandi” in modo da visualizzare solo l’interfaccia della fotocamera. Una volta terminato, toccate “Salva”. Tornate indietro e selezionate “Applicazione” e poi “Fotocamera”. Salvate nuovamente.

Mettiti in posa e dì “Cheese!”

Avete configurato con successo il vostro comando vocale personalizzato! Posizionate il vostro iPhone, aprite l’app Fotocamera, mettetevi in posa e dite “Cheese!”. Il vostro iPhone scatterà una serie di foto in rapida successione, dandovi la possibilità di scegliere quella che preferite.

Un consiglio: durante la registrazione dei tocchi nel secondo passaggio, provate a toccare lentamente. In questo modo, quando direte “Cheese!”, il telefono scatterà le foto a brevi intervalli, dandovi il tempo di cambiare leggermente posa o espressione per ogni scatto.

E voilà! Scattare foto con il controllo vocale dell’iPhone non è mai stato così facile. Divertitevi a sperimentare con diverse frasi e a stupire i vostri amici con questa funzione davvero cool!