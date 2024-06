Scaricare le app dal Play Store non sarà più lo stesso: attenzione a questo dettaglio nascosto

Usi il Google Play Store per scaricare le app? Ti accorgerai presto di una novità introdotta sullo store Android che ti piacerà molto.

Gli utenti che possiedono uno smartphone Android oppure un tablet con lo stesso sistema operativo fanno il più delle volte affidamento sullo store ufficiale preinstallato per le loro necessità.

Una abitudine che porta con sé tutta una serie di comodità, tra cui la sicurezza di installare (il più delle volte almeno) app che non nascondono malware. Quando accade lo store è abbastanza veloce da eliminare le app moleste e riportare la serenità. Ma proprio la velocità è qualcosa che dentro il Play Store non è mai stata particolarmente attenzionata. Tutto potrebbe cambiare.

Una differenza che si nota quando si ha a che fare con il sistema operativo di un device mobile rispetto a ciò che succede con un PC tradizionale è il modo in cui viene gestita l’installazione di nuovi pezzi di software. Sullo schermo del PC è possibile mettere tutta una serie di comode spunte per dire al sistema operativo che cosa fare quando è tutto pronto.

Scaricare app dal Play Store sarà molto più facile e comodo

Sul tuo smartphone o tablet Android, invece, niente di tutto ciò risulta possibile. Sarà forse per questo che ultimamente la società della grande G ha deciso di lavorare proprio per migliorare, tra le altre cose, l’esperienza di download dal suo store. Non è difficile immaginare che parte del motivo sia dovuto a ciò che sta accadendo con Apple costretta dalle autorità europee a fare concessioni in termini di apertura del proprio ecosistema.

Per mantenere la fedeltà degli utenti prima che arrivi un’altra invasione di storia di terze parti, Google sta correndo ai ripari. E lo fa con due funzioni, di cui una già disponibile e l’altra in arrivo, che miglioreranno effettivamente questo aspetto della nostra vita digitale. La funzione che è già prevista è il download simultaneo di più di un’app.

Qualcosa che si poteva fare ovunque tranne che attraverso il Google Play Store. Ma adesso sembra che nel codice proprio del Play Store sia stato rintracciato un indizio che indica un nuovo cambiamento in arrivo. A scoprirlo AssembleDebug. Nella versione più recente dell’app del Play Store è apparsa una stringa di codice che punta dritto alla creazione di un automatismo per cui le app installate si aprono automaticamente una volta che sono pronte per funzionare.

Un po’ quello che succede già per esempio su Windows in cui è possibile mettere la spunta in fase di installazione e avere così il software che parte subito. Trattandosi di un pezzo di codice nascosto all’interno dell’app non è qualcosa che Google è pronta a mostrare. Ma la sua presenza dimostra che comunque la società della grande G sta pensando di distribuirla.