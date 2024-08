Scarica subito questo programma e mi ringrazierai: i videogiochi saranno fluidissimi

Un pezzo di software che riesce a farti godere dei videogiochi in modo fluido, lavorando sugli FPS in tempo reale. Il risultato lo vedrai.

Uno degli aspetti che vanno soppesati se giochi utilizzando il computer sono tutti quei piccoli e grandi aggiustamenti che puoi, in qualche caso devi, fare perché l’esperienza sia la migliore possibile. La versatilità e la possibilità di andare a modificare ciò che vedi, ciò che senti e il modo in cui ti interfacci con i videogiochi se li sfrutti da computer per molti è allo stesso tempo croce e delizia.

Perché se nelle console l’hardware è uguale per tutti, e quindi se arrivano dei miglioramenti arrivano per tutti nello stesso modo, chi gioca con il PC ha fatto una serie di scelte per cui è molto difficile incontrare due macchine identiche. Per rendere però l’esperienza buona per (quasi) tutti i produttori delle componenti interne aggiornano spesso i software di gestione. L’ultimo aggiornamento di queste componenti ti regalerà esperienze di gioco visibilmente migliorate.

Videogiochi più fluidi, con queste GPU arriva l’aggiornamento

Nei videogiochi, alcune sigle sono alla stregua di parolacce. Soprattutto se sono accompagnate da numeri piuttosto bassi. In altri casi si cerca invece di ridurli. In questa seconda ottica va visto il nuovo aggiornamento della tecnologia AMD denominata AMD Fluid Motion Frames AFMF.

Nella sua seconda versione, annunciata con un post dedicato alla community sul sito ufficiale, la tecnologia di AMD è stata migliorata per ridurre quasi del 30% la latenza di alcune combinazioni di risoluzione delle immagini.

Come per altre tecnologie anche qui c’è lo zampino dell’intelligenza artificiale. Anche se non è immediatamente visibile lo si intravede in controluce andando a guardare quelle che sono le modalità con cui lavora il Fluid Motion Frames. Rispetto alla versione precedente, ci sono infatti due modalità in più che allo stesso tempo attivano le impostazioni ottimali ma lasciano comunque all’utente la possibilità di eseguire ulteriori aggiustamenti a proprio piacimento.

Per avere effettivamente quello che serve è stata quindi sfruttata l’intelligenza artificiale per un algoritmo più preciso nelle risposte. Le due modalità sono Search e Performance. Nella modalità Search c’è per esempio la possibilità di controllare la fluidità della generazione dei frame per abbassare la latenza in base a quello che c’è sullo schermo e il sistema riconosce da solo se la scena va migliorata o no.

La seconda modalità aggiunta, la modalità Performance, è forse quella più attesa e più apprezzabile. Il suo scopo è infatti quello di ridurre il peso delle attività di generazione dei frame e dell’interpolazione anche su device che non hanno componenti di altissima fascia. AMD la sottolinea come utile per quelle situazioni in cui la scheda grafica è integrata, per esempio nelle architetture Ryzen e Radeon di molti PC portatili.