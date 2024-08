Scarica subito questa app sul tuo smartphone e vedrai che differenza: la tua vita migliorerà subito

Se non sei felice delle tue abitudini ma stai cercando il modo di cambiare, quest’applicazione è una vera svolta.

Sono ormai anni che la tecnologia è entrata prepotentemente nelle vostre vite e nei prossimi anni i cambiamenti saranno ancora più significativi. Ancora un po’ di pazienza e l’intelligenza artificiale sarà sempre più diffusa, questo può essere un bene se ci aiuterà a migliorare la vita e a stare meglio con noi stessi.

Se non potete proprio aspettare e state cercando una soluzione per dare una svolta alle vostre giornate, allora è il caso che diate un’occhiata a questa applicazione. Sono tantissimi gli utenti che hanno decido di correre all’interno dello store presente sul loro smartphone per provare quest’app, quando poi l’hanno fatto non sono più riusciti a tornare indietro.

Si tratta di una vera e proprio rivoluzione per l’uomo che finirà per essere sempre più connesso e legato al proprio telefonino. Se state quindi cercando qualcuno capace di motivarvi giorno dopo giorno e che vi aiuti a migliorare lo stile della vostra vita, è finalmente arrivata la soluzione che fa al caso vostro.

Migliora la tua vita con un click: quest’app sta andando a ruba

Negli anni sono state sviluppate tante applicazioni il cui scopo è quello di farci stare meglio ma questa sembra davvero la più efficace. Il suo nome è Habituator, è stata realizzata da Alan Caltieri e al momento è disponibile esclusivamente per iOS, e perciò si trova solo su Apple Store. Funziona praticamente come un gioco e in base alle nostre volontà ci permette di spingerci oltre i nostri limiti con la speranza di regalarci uno stile di vita salutare.

Avete un abitudine che volete togliervi oppure state cercando di migliorare sotto alcuni aspetti, vi basterà entrare nell’applicazione e scegliere lo stile di vita che più vi piace. A quel punto sarà Habituator a spingervi ad una vita più corretta, se così la vogliamo chiamare. Se state cercando di fumare meno, di bere più acqua o di fare maggiore esercizio fisico, questa è l’app che fa per voi.

Habituator monitora il nostro stile di vita, in base alle nostre scelte, e ci avvisa quando non stiamo rispettando gli impegni presi. Insomma, per molti è un vero e proprio antipasto di quello che succederà in futuro. Al momento quest’app ha un costo che va dai 9 euro, per chi vuole provarla per un anno, ai 18, per chi vuole invece acquistarla in maniera permanente. Se non siete convinti tranquilli, perché c’è anche la versione di prova.