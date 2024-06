Sbirciare nelle storie Instagram in modo anonimo: ecco come farlo in segreto

Instagram è diventato uno dei social network più popolari al mondo, con milioni di utenti che ogni giorno pubblicano e visualizzano storie.

Tuttavia, ci sono momenti in cui si desidera guardare le storie di qualcuno senza lasciare traccia della propria visita. Questo interesse può nascere per vari motivi: dalla semplice curiosità verso il profilo di una persona che ci interessa, fino alla necessità di non mostrarsi dopo un litigio con un amico. Fortunatamente, esistono metodi e strumenti che permettono di soddisfare questa esigenza.

Il primo passo per chi desidera intraprendere questa “missione segreta” è rivolgersi a specifici servizi internet accessibili tramite browser sia da PC che da smartphone. Questi siti web offrono la possibilità di visualizzare le storie Instagram in modo completamente anonimo, senza apparire nella lista delle visualizzazioni del proprietario della storia. Uno dei siti più noti per compiere questa operazione è insta-stories.ru. Utilizzarlo è estremamente semplice e intuitivo: non è necessario possedere un account Instagram per accedervi. Basta collegarsi al sito e digitare nella barra di ricerca il nome utente del profilo Instagram che si intende visitare in modo anonimo. Una volta trovato il profilo desiderato, cliccandoci sopra si avrà accesso a tutte le sue storie attive in quel momento senza lasciare alcuna traccia.

Un vantaggio aggiuntivo offerto da insta-stories.ru è la possibilità di scaricare i video o le foto presentati nelle storie direttamente sul proprio dispositivo. Questa funzionalità amplia ulteriormente le opzioni a disposizione dell’utente interessato a conservare determinati contenuti senza dover manifestare la propria presenza attraverso una visualizzazione. Tuttavia, c’è una limitazione importante da considerare: se il profilo target è impostato come privato, non sarà possibile utilizzare questo metodo per accedere alle sue storie o ai suoi post. È quindi essenziale verificare lo status del profilo prima di tentare qualsiasi azione.

Story-insta.com: un’altra opzione valida

Simile al precedente ma altrettanto efficace è story-insta.com, anch’esso accessibile sia da PC che da dispositivi mobili attraverso un browser web. Il processo per utilizzare story-insta.com rispecchia quello descritto per insta-stories.com: inserire nella barra di ricerca il nome utente desiderato e selezionarlo dall’elenco proposto per accedere alle sue storie in modalità incognito.

Anche su story-insta.com può essere necessario attendere qualche secondo o ricaricare la pagina prima che i contenuti diventino visibili; tuttavia, questo piccolo inconveniente non pregiudica l’efficacia dello strumento nel garantire l’anonimato dell’utente.

Un aspetto fondamentale quando si utilizzano servizi online riguarda sempre la sicurezza e la tutela della privacy personale. Sia insta-stories.com sia story-insta.com sono stati testati accuratamente sotto questi aspetti ed entrambi hanno dimostrato affidabilità e assenza di malware all’interno delle loro piattaforme. Inoltre, consultando le politiche sulla privacy fornite dai due siti web menzionati si può avere ulteriore conferma del loro impegno nel proteggere gli utenti finali dall’esposizione a rischi informatici indesiderati durante l’utilizzo dei loro servizi.

La capacità di guardare le storie Instagram in modo anonimo apre diverse porte agli utenti del social network blu-arancio: dalla libertà d’esplorazione senza timore delle conseguenze sociali alla possibilità d’accrescere discretamente la propria conoscenza su persone d’interesse personale o professionale.