Sarà come avere un bagnino sempre con te: il prodotto Apple pensato per l’estate al mare

iOS 18, iPad e WWDC. Ma Apple pensa all’estate al mare. Ecco un prodotto tutto da scoprire: sarà come avere un bagnino al tuo fianco.

Tanta carme al fuoco. Tra un iOS 18 pensato per rappresentare il più grande aggiornamento della storia del sistema operativo di Apple, che cambierà il modo di concepire i prossimi iPhone 16, improntati sull’Intelligenza Artificiale, e il ritorno in grande stile degli iPad, Apple sta approcciando a diversi segmenti di mercato.

Finalmente il colosso di Cupertino ha deciso di aggiornare un dispositivo fermo a ottobre 2022, per la prima volta nella storia peraltro: così l’attenzione si sposta sugli iPad Pro OLED, prossimi all’uscita, con una nuova Magic Keyboard, un’Apple Pencil di terza generazione e una build speciale di iPadOS 17.4 che aggiungerà proprio il supporto a questi nuovi iPad.

In un crescendo rossiniano si arriva in un attimo al 10 giugno, quando per cinque giorni esisterà – online – soltanto l’annuale Worldwide Developers Conference, dove verranno svelate le ultime novità di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS, con un occhio di riguardo per quell’AI che rappresenterà la sgasata di Apple per riacchiappare Google, Microsoft e Samsung. Che hanno già rilasciato device con AI. E poi? Poi inizierà l’estate.

Un prodotto utilissimo, all’occorrenza: cosa ha in serbo Apple per il suo ecosistema

Apple ha intenzione di trasformare il suo Watch in un assistente digitale personale, in piscina e al mare, allertando i nuotatori di potenziali pericoli imminenti, annegando su tutti. Sulla base di un brevetto, infatti, i futuri modelli di Apple Watch potrebbero prevenire incidenti di questa natura.

Un concept già presente sulla terra ferma, in vari eccezionalità: in caso di incidente un iPhone può lanciare un messaggio di soccorso avvisando contatti scelti dall’utente, oppure consigliarti di rivolgerti a un medico nel momento in cui c’è qualcosa che non va nello stato di salute dell’utente stesso.

Ecco, con il brevetto scovato, l’alert potrebbe arrivare anche per chi ha problemi in acqua tali da rischiare un annegamento, inviando un messaggio di avviso a uno o più dispositivi. Una funzionalità pensata per il momento per i nuotatori in acqua dolce: la piscina, pubblica o privata non fa differenza, anche se un domani si potrebbe allargare la funzionalità al mare.

In ogni caso, il Watch di Apple nel momento in cui nota un comportamento irregolare nella bracciata di un nuotatore, o un pericolo di vario genere, trasmetterà l’alert tramite un messaggio in radiofrequenza prodotto ricetrasmettitore wireless incorporato nell’oggetto. Uno smartwatch anche bagnino, all’occorrenza.