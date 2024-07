Sapevi questo trucco per gli iMessage? Aggiungi effetti speciali super!

Immagina di poter aggiungere un tocco di divertimento e personalità ai tuoi messaggi su iMessage.

Con gli effetti di iMessage, puoi farlo proprio così! Dalle bolle di chat animate agli scherzi visivi, le opzioni per personalizzare le tue conversazioni sono infinite.

Iniziamo con le bolle di chat animate. Sono disponibili diversi stili, tra cui “Invio”, “Fuochi d’artificio”, “Cuori” e “Confetti”, per aggiungere un tocco di magia ai tuoi messaggi. Per applicare un effetto bolla, apri una conversazione iMessage, digita il tuo messaggio e tieni premuto l’icona di invio. Verrà visualizzato un menu con una selezione di effetti tra cui scegliere.

Ma iMessage offre molto di più delle bolle di chat animate. Puoi anche utilizzare gli effetti di schermo, che aggiungono uno sfondo animato alle tue conversazioni. Questi effetti, come “Laser”, “Confetti” e “Fuochi d’artificio”, possono trasformare il tuo schermo in una festa visiva. Per applicare un effetto schermo, apri una conversazione iMessage, digita il tuo messaggio e tieni premuto l’icona di invio. Quindi, scorri verso sinistra sul menu degli effetti per visualizzare gli effetti schermo.

Tante opzioni di effetto disponibili

Gli effetti di iMessage non sono solo divertenti, ma possono anche essere utili per esprimere le tue emozioni. Se stai cercando di aggiungere un tocco di romanticismo, prova gli effetti “Cuori” o “Confetti”. Per qualcosa di più giocoso, prova “Invio” o “Laser”.

Per iniziare a utilizzare gli effetti iMessage, assicurati che il tuo dispositivo iOS sia aggiornato all’ultima versione. Quindi, apri una conversazione iMessage e divertiti a sperimentare con diversi effetti. Potresti scoprire che i tuoi messaggi non saranno più gli stessi!

Ecco alcune delle tante opzioni di effetto disponibili su iMessage:

Effetti bolla:

Invio

Fuochi d’artificio

Cuori

Confetti

Laser

Palloncini

Stelle filanti

Effetti schermo:

Laser

Confetti

Fuochi d’artificio

Cuori

Palloncini

Stelle filanti

Se vuoi saperne di più su come usare gli effetti di iMessage o vuoi esplorare altre funzioni creative di iMessage, consulta la Guida utente di iOS o visita il sito Web di supporto Apple.

Con iMessage, puoi esprimere la tua personalità e aggiungere un tocco di divertimento alle tue conversazioni. Allora, cosa aspetti? Esplora gli effetti di iMessage e dai un tocco di magia ai tuoi messaggi!