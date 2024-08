Sapevi che puoi condividere lo schermo del tuo telefono su WhatsApp? Ti basta avviare una video chiamata

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, continua a innovare e a migliorare l’esperienza degli utenti introducendo nuove funzionalità.

Una delle ultime aggiunte è la possibilità di condividere lo schermo del proprio dispositivo durante una videochiamata. Questa funzione si rivela particolarmente utile in diverse situazioni, come per esempio quando si vuole mostrare un documento, navigare insieme su internet o guidare qualcuno attraverso le impostazioni del telefono. Vediamo quindi come attivare e utilizzare questa nuova caratteristica sia su dispositivi Android che iOS.

Prima di tutto, è fondamentale assicurarsi che l’applicazione WhatsApp sia aggiornata all’ultima versione disponibile. Questo passaggio è cruciale perché le nuove funzionalità vengono implementate tramite gli aggiornamenti dell’app. Per farlo, basta accedere al Play Store su dispositivi Android o all’App Store su iPhone, cercare “WhatsApp” e premere il pulsante di aggiornamento se disponibile.

Una volta assicurato che WhatsApp sia aggiornato, il passo successivo consiste nell’avviare una videochiamata con il contatto desiderato. Dopo aver stabilito la connessione video, sarà possibile accedere alle opzioni per la condivisione dello schermo.

Attivazione della condivisione dello schermo su Android

Sui dispositivi Android, dopo aver avviato una videochiamata e toccato lo schermo per visualizzare i controlli della chiamata, appariranno diverse icone. Tra queste si trova quella dedicata alla condivisione dello schermo: un nuovo simbolo posizionato generalmente in seconda posizione tra le opzioni disponibili. Toccando questa icona verranno mostrate delle istruzioni preliminari; dopo averle lette attentamente bisognerà procedere selezionando “Continua” e poi “Inizia ora“. A questo punto lo schermo del dispositivo verrà condiviso con l’interlocutore nella videochiamata.

Durante la condivisione dello schermo è possibile navigare tra le varie applicazioni o pagine web; tutto ciò che viene visualizzato sullo schermo del mittente sarà visibile anche all’interlocutore sulla chiamata WhatsApp. Questo rende estremamente semplice mostrare procedimenti specifici o spiegazioni dettagliate direttamente sul proprio dispositivo.

Per interrompere la condivisione dello schermo su un dispositivo Android è necessario tornare alla finestra della chiamata WhatsApp e disattivare la funzione cliccando nuovamente sull’icona dedicata.

Condivisione dello Schermo su iPhone

Il processo per attivare la condivisione dello schermo su iPhone segue logiche simili a quelle descritte per i dispositivi Android ma presenta alcune piccole differenze nell’interfaccia utente. Dopo aver avviato una videochiamata tramite WhatsApp sull’iPhone, bisogna selezionare il pulsante dedicato alla trasmissione (broadcast), solitamente identificabile come il secondo pulsante nel menu delle opzioni visualizzato durante la chiamata. Selezionando “Inizia trasmissione“, lo screen sharing avrà inizio allo stesso modo descritto precedentemente per i dispositivi Android.

La capacità di mostrare in tempo reale ciò che accade sul proprio smartphone apre scenari interessanti non solo dal punto di vista personale ma anche professionale; ad esempio potrebbe facilitare il lavoro da remoto o migliorarne l’efficienza attraverso dimostrazioni pratiche immediate.