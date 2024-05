Sapevi che puoi avere le trascrizioni dei podcast su Apple? Ecco come attivarle

Le trascrizioni di podcast e video rappresentano un’innovazione significativa nell’accessibilità dei contenuti multimediali.

Queste sono particolarmente utili per le persone con problemi di udito, poiché permettono di seguire il contenuto senza la necessità dell’audio. Inoltre, le trascrizioni sono una risorsa preziosa anche per chi ascolta podcast in una lingua straniera non perfettamente padroneggiata. Avere il testo scritto davanti permette di comprendere meglio e più velocemente, facilitando l’apprendimento della lingua e la comprensione del contesto. Inoltre, possono essere utilizzate come materiale didattico o come riferimento per studi e ricerche, ampliando così l’accessibilità e l’utilizzo dei podcast a un pubblico più vasto.

Con l’introduzione del sistema operativo iOS 17.4, Apple ha lanciato una nuova funzionalità molto attesa: la trascrizione automatica dei podcast nelle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo. Questa funzione permette agli utenti di visualizzare il testo del podcast mentre ascoltano l’episodio direttamente sul loro dispositivo Apple. La decisione di includere multiple lingue garantisce che un numero maggiore di utenti possa beneficiare di questa innovazione, rendendo i contenuti più accessibili a livello globale.

La tecnologia impiegata da Apple per questa funzionalità utilizza algoritmi avanzati di riconoscimento vocale che non solo trasformano accuratamente l’audio in testo ma lo fanno mantenendo un alto livello di precisione anche in presenza di accenti diversificati o terminologie tecniche specifiche.

Utilizzo delle Trascrizioni nei Podcast su iOS

L’utilizzo delle trascrizioni nei podcast su dispositivi iOS è intuitivo e arricchisce notevolmente l’esperienza dell’utente. Una volta avviato un podcast che supporta la trascrizione automatica, gli utenti possono attivare facilmente questa opzione tramite un pulsante dedicato presente nel lettore multimediale. Le parole nel testo trascritto vengono evidenziate sincronicamente con l’avanzamento dell’audio; ciò significa che mentre si ascolta il podcast, le parole pronunciate vengono illuminate sullo schermo del dispositivo. Questa caratteristica aiuta gli utenti a seguire visivamente il discorso senza perdere il filo della conversazione.

Inoltre, è possibile effettuare ricerche all’interno del testo usando parole chiave specifiche: questo è particolarmente utile quando si desidera ritrovare rapidamente informazioni o citazioni senza dover riavvolgere manualmente tutto il file audio. Un’altra funzionalità interessante è quella che consente agli utenti di riprendere la riproduzione audio da un punto specifico selezionato nel testo trascritto; basta toccare una frase o una parola nel testo per far partire immediatamente l’audio da quel punto preciso.

In conclusione, con queste nuove aggiunte al suo sistema operativo iOS 17.4., Apple non solo migliora significativamente l’accessibilità dei contenuti multimediali ma arricchisce anche l’esperienza complessiva degli amanti dei podcast offrendogli strumenti potenti per godersi i loro programmi preferiti in modi sempre più personalizzati ed efficaci.