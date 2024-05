Sapevi che la ‘T gialla’ ai caselli delle autostrade non significa Telepass? La scoperta

La T gialla ai caselli delle autostrade non indica Telepass, e forse non lo sapevate. Ecco l’incredibile scoperta che fa discutere.

Per poter viaggiare utilizzando l’autostrada, che sia in Italia o all’estero, spesso ci si imbatte nei cosiddetti caselli. Ossia dei posti di fermo dove è necessario pagare una quota prestabilita per poter circolare. E ci sono diversi metodi di pagamento disponibili. Da chi preferisce ancora oggi utilizzare i contanti a chi sfrutta il proprio bancomat o la carta di credito, passando per chi invece usa carte adibite proprio al pedaggio autostradale come la Viacard.

E poi c’è un’ultima via, che sta venendo sempre più apprezzata negli ultimi anni: il Telepass. Ossia un sistema di pagamento che dà modo di versare la quota senza doversi fermare. Grazie ad un comodo sistema che legge il dispositivo che abbiamo installato in macchina e ci fa passare, facendo poi arrivare l’addebito direttamente sul conto corrente registrato. Ma vi siete mai chiesti cosa sta ad indicare la T gialla nei cartelli? Non è Telepass come potevate immaginare: ecco la scoperta shock.

Cosa indica la T nei pedaggi? Non vuol dire Telepass

Negli ultimi giorni, l’azienda Telepass e i suoi servizi stanno facendo parecchio discutere. Per via degli aumenti importanti dei costi che entreranno in vigore già nelle prossime settimane. Secondo quanto emerso infatti, il canone mensile avrà un balzo in avanti in termini molto importanti.

Tanto che sembra essere più del doppio. Una decisione che non è andata a favore dei consumatori, che oggi stanno valutando possibili alternative più economiche e che propongono i medesimi vantaggi.ù

È stata però fatta anche una scoperta, tornando proprio al casello vero e proprio, di cui probabilmente non eravate a conoscenza. La famosa T Gialla che si vede non sta ad indicare propriamente Telepass, ma tutti i sistemi con esazione dinamica tramite dispositivi di pedaggio. Il che vuol dire che anche con altri servizi sarà possibile passare.

Pensate per esempio ad UnipolMove, che tanto di moda sta andando di recente per via dei suoi servizi di ultima generazione di cui si può godere potendo pagare 1 euro per il primo dispositivo e 1,50 euro per il secondo.nE non solo, perché ancora per poco c’è una promozione che dà modo di usufruire di ben due dispositivi gratuitamente per un anno.

Con il rifiuto del rinnovo che può avvenire in qualsiasi momento senza alcun tipo di penale. E non serve nemmeno avere una polizza assicurativa con Unipol attiva. Se c’è anche una bandiera europea nel casello, questa sta a segnalare ulteriormente che le porte sono dedicate ai soli possessori di dispositivi di telepedaggio.