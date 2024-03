Samsung, l’elenco dei dispositivi che riceveranno Android 15

Arriva l’annuncio ufficiale su quali modelli Samsung avranno l’aggiornamento ad Android 15. Ecco l’elenco completo.

Tra i cellulari e tablet più popolari che usano Android spiccano sicuramente i Samsung. Il marchio coreano resta uno dei giganti del mercato mobile moderno, coprendo una delle più grandi quote di vendite dei dispositivi Android. Tra i vari motivi per cui sono così popolari spicca il supporto duraturo che offrono sui loro prodotti, che permette agli utenti di restare con lo stesso dispositivo per molto tempo senza problemi.

A questo punto scatta la curiosità derivante dall’imminente arrivo di Android 15. Gli aggiornamenti del sistema operativo portano con sé molte novità e, soprattutto, tengono aggiornata la sicurezza del dispositivo, diventando uno dei motivi principali per cui le persone finiscono per cambiare telefono, al fine di non rimanere con un dispositivo obsoleto. Samsung ha già pubblicato la lista dei dispositivi che verranno aggiornati alla nuova versione di Android, rendendo la situazione chiara a tutti.

Samsung, arriva Android 15: i dispositivi che verranno aggiornati

Le note a riguardo arrivano direttamente dalla pagina dedicata, che mostra i dispositivi che vantano la certificazione Android Enterprise Recommended. Questi smartphone e tablet sono raccomandati direttamente da Google in base a certi criteri.

Questi modelli avranno quindi accesso garantito ad Android 15, ottenendo tutte le novità e gli importanti aggiornamenti di sicurezza che arriveranno sia con la nuova versione che con eventuali aggiornamenti futuri (ricordiamo che le versioni precedenti non saranno più aggiornate). Segue quindi la lista completa dei dispositivi pronti al passaggio, come riportati dalla pagina dedicata.

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra;

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE;

Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3;

Samsung Galaxy Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3;

Samsung Galaxy A54, A53, A34, A33, A25, A15, A15 5G;

Samsung Galaxy XCover 7, XCover 6 Pro;

Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S8, S8+, S8 Ultra;

Samsung Galaxy Tab A9, A9+;

Samsung Galaxy Tab Active 5, Active 4 Pro.

Alcune cose importanti da denotare: questa lista non è ancora completa e potrebbe subire alcune variazioni prima dell’uscita di Android 15. Inoltre è bene notare che diversi di questi dispositivi sono già pronti anche per le versioni future di Android, come è possibile verificare nella pagina dedicata di Samsung. Si tratta quindi di ottime scelte per chi vuole un dispositivo che durerà a lungo.