Sai qual è il ‘tratto distintivo’ di una truffa online? È questo il dettaglio che non ti deve mai sfuggire

Una truffa online può essere riconosciuta dal suo tratto distintivo e da un dettaglio da non farsi sfuggire mai.

Ci sono attività che sembrano non conoscere sosta e che, anzi, col tempo si sono intensificate sempre di più. Tra queste, purtroppo, rientrano a pieno titolo le truffe online. I truffatori si dimostrano dei veri stakanovisti sempre più agguerriti e sofisticati. Lo provano prima di tutto i numeri. Secondo i dati diffusi dalla Polizia Postale tra 2018 e 2022 le truffe online si sono quasi raddoppiate, passando da 3.476 a 5.908 casi.

Non solo i truffatori online hanno aumentato le loro attività (725 gli indagati nel 2022 contro i 331 del 2018) ma sono arrivati a rubare importi sempre più corposi. Basti pensare che se nel 2018 i truffatori informatici nel complesso si erano intascati illecitamente 5,5 milioni di euro, nel 2022 il totale dei soldi rubati ha toccato la vertiginosa quota di 36,5 milioni di euro. Come dire che hanno più che settuplicato le loro entrate illecite…

Insomma, è un fatto che le truffe proliferano che è un piacere servendosi delle tecnologie più svariate. Che siano social o WhatsApp i delinquenti trovano sempre la maniera per raggirare le loro vittime. Ragione in più per cercare di capire qual è il tratto distintivo di una truffa online e il dettaglio che non deve mai sfuggire e che ci permetterà di smascherarla.

Truffe online, attenzione al tratto distintivo

I truffatori sono soprattutto abili manipolatori delle menti. Cercano perciò di allettarci con un trucco che funziona sempre: la prospettiva di un guadagno raro, la promessa di poter avere accesso a un regalo o a qualcosa di gratuito. Un po’ come il miele per attirare gli orsi.

Non sempre le truffe usano come esca il miraggio del guadagno. Spesso usano anche la paura della perdita per metterci fretta e impedirci di ragionare. Il diavolo però, come si dice, si nasconde nei dettagli. Paura o desiderio, qualunque sia l’aggancio emotivo scelto dai truffatori un dettaglio evidente che siamo davanti a un tentativo di frutta può essere notato dalle comunicazioni dei truffatori.

In genere ci vediamo arrivare un messaggio (via mail, WhatsApp, SMS, ecc.) che contiene promesse di premi allettanti o minacce di allarmi immediati. Praticamente sempre queste comunicazioni al loro interno contengono un link da cliccare e che rimanda a un sito gestito dai truffatori, dove verremo spinti a inserire le nostre credenziali bancarie.

Un altro segnale evidente della truffa online è l’italiano vago o zoppicante dei messaggi (in genere perché frutto di una traduzione automatica). Se per caso dovessimo cliccare sul link e finire su una di queste pagine “fake”, controlliamo sempre con attenzione l’URL nella barra degli indirizzi.

Generalmente questi siti vengono realizzati in modo da sembrare quelli ufficiali. Dall’URL ci accorgeremo se la pagina è stata clonata o meno. In caso di dubbi contattiamo direttamente l’azienda o l’istituzione coinvolta attraverso i canali ufficiali.