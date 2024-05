Sai che sull’iPhone esiste un motore di ricerca nascosto? Se lo usi aiuti il nostro Pianeta

Con questo browser, un piccolo gesto come una ricerca su internet può effettivamente fare una grande differenza.

Nell’ecosistema digitale di oggi, gli utenti iPhone sono abituati a una vasta gamma di opzioni per quanto riguarda la navigazione in Internet. Con l’imminente aggiornamento iOS 17.4, poi, la scelta si amplia ulteriormente. Questa nuova versione del sistema operativo introduce una serie di browser alternativi disponibili direttamente sul dispositivo, offrendo agli utenti la libertà di scegliere tra diverse opzioni per la loro esperienza online. Gli utenti iPhone avranno più opzioni di browser con l’aggiornamento iOS 17.4 – computer-idea.it

Questa diversificazione è resa possibile grazie al Digital Markets Act (DMA) europeo, che promuove una maggiore apertura nel mercato digitale, incoraggiando così l’innovazione e migliorando l’accessibilità per gli utenti. Oltre ai nomi noti come Safari, Chrome e Firefox, l’elenco dei browser disponibili si arricchisce di alternative.

Altri browser che possono offrire caratteristiche uniche e specifiche, mirate a soddisfare le esigenze di sicurezza, privacy o semplicemente di una navigazione più veloce. Tra queste opzioni esiste ad esempio una scelta particolarmente interessante che, oltre a migliorare l’esperienza online, contribuisce anche attivamente alla tutela dell’ambiente.

Un motore di ricerca che fa la differenza

Tra le opzioni disponibili per gli utenti iPhone c’è Ecosia, un motore di ricerca che funge da vero e proprio alleato del Pianeta. Lanciato nel 2009, Ecosia è un motore di ricerca a tutti gli effetti, ma è anche un’organizzazione no profit dedicata alla riforestazione globale. La peculiarità sta nel suo modello di business: i profitti generati dalle ricerche degli utenti vengono utilizzati per piantare alberi in aree che necessitano di rimboschimento.

Fino ad oggi questa realtà ha contribuito alla piantumazione di oltre 203 milioni di alberi, un impegno che trasforma ogni ricerca online in un piccolo gesto di cura per l’ambiente. Il motore di ricerca si basa sulla tecnologia Chromium di Google, garantendo quindi una navigazione veloce e sicura. Per ogni ricerca effettuata tramite Ecosia, una frazione dei ricavi pubblicitari viene destinata ai progetti di piantumazione.

Per fare questo, Ecosia si è impegnato ad essere trasparente riguardo le proprie finanze: pubblica regolarmente i suoi report finanziari, dimostrando come e dove vengono spesi i fondi raccolti.

Oltre ad essere un fedele alleato dell’ambiente, Ecosia è anche un baluardo per la sicurezza e la privacy degli utenti. Il browser blocca i tracker e utilizza una crittografia SSL per proteggere i dati delle tue ricerche. Inoltre, non memorizza le ricerche dell’utente e non vende i suoi dati a terzi, garantendo una navigazione privata e sicura.