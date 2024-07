Robottini aspirapolvere addio: tieni la tua casa pulita con la novità futuristica che costa anche meno

C’è una nuova soluzione per chi vuole superare i limiti degli aspirapolvere tradizionali e delle più avanzate innovazioni portatili.

Nella frenesia della vita moderna, mantenere la casa pulita è una delle principali sfide delle famiglie. Le aspirapolvere tradizionali, seppur efficaci, spesso risultano ingombranti e rumorose, oltre a richiedere uno sforzo significativo per essere utilizzate e comprate. Anche le più recenti innovazioni, come gli aspirapolvere senza fili, presentano limiti in termini di autonomia e potenza.

Un’altra questione rilevante riguarda la qualità dell’aria in casa. Gli aspirapolvere portatili e i robot aspirapolvere, quando puliscono, spesso rilasciano nell’ambiente le particelle più sottili, come polvere e allergeni, che possono causare problemi respiratori, specialmente in presenza di allergici o animali domestici. Per questo, e per diversi altri motivi, sempre più persone cercano nuove soluzioni per rendere la casa un ambiente effettivamente più pulito e salubre.

L’aspirapolvere centralizzato rappresenta una soluzione rivoluzionaria per la pulizia domestica. Si tratta, in sostanza, di un aspirapolvere il cui tubo esce dal muro ed è connesso a un motore e una cassa di accumulo che sono però situati all’esterno dell’abitazione.

L’innovazione che sta conquistando tutti: l’aspirapolvere centralizzato

Questo impianto, generalmente, si compone di una rete tubiera, una centrale aspirante, prese aspiranti strategicamente posizionate e un sistema di scarico aria filtrata. La rete tubiera è l’infrastruttura portante del sistema. Installata all’interno delle pareti, pavimenti o controsoffitti, permette il passaggio della polvere e dello sporco raccolti dalle prese aspiranti fino alla centrale aspirante.

La centrale aspirante è il cuore pulsante del sistema. Situata in un locale tecnico, garage o in un’area esterna della casa, questa unità genera una potenza di aspirazione elevata, garantendo la raccolta efficace di polvere e sporco. Lo sporco viene depositato in un secchio di raccolta all’interno della centrale, che può essere svuotato periodicamente con facilità.

Le prese aspiranti, distribuite in modo strategico in tutta la casa, sono i veri punti di accesso al sistema di aspirazione. Collegate alla rete tubiera, permettono di avviare l’aspirazione semplicemente inserendo il tubo flessibile. Un aspetto fondamentale del sistema è lo scarico dell’aria filtrata. Dopo aver raccolto la polvere e lo sporco, l’aria aspirata viene filtrata per rimuovere micropolveri.

L’aria pulita viene quindi espulsa all’esterno dell’edificio, assicurando che non ci siano particelle rilasciate all’interno della casa. L’aspirapolvere centralizzato offre vantaggi immediatamente evidenti rispetto ai sistemi tradizionali. La silenziosità dell’operazione è uno dei principali benefici, poiché la centrale aspirante è posizionata lontano dagli ambienti abitati. E sul lungo periodo permette anche di risparmiare rispetto all’acquisto di molti robottini nel corso degli anni.