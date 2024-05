Rivoluzione tecnologica per l’INPS, si potrà gestire la pensione tramite app e anche Smart TV: i dettagli

Una nuova funzione innovativa: gestire la pensione direttamente da Smart TV. L’app ideata dall’INPS cambia tutto.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresenta uno dei pilastri del sistema di protezione sociale italiano, garantendo la gestione e l’erogazione di una vasta gamma di prestazioni previdenziali e assistenziali per milioni di cittadini. In un’epoca sempre più digitalizzata, l’INPS si è adattato e ha sviluppato una serie di servizi tecnologici innovativi per semplificare le pratiche burocratiche. Ecco le ultime novità.

La recente dichiarazione del Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, durante l’evento A&F Live a Milano, ha confermato questa tendenza. Una sorta di rivoluzione tecnologica nell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Oggi, l’INPS mette a disposizione degli utenti un’applicazione mobile, disponibile sia per dispositivi iOS che Android, che consente di accedere ai servizi dell’INPS direttamente dal proprio smartphone o tablet.

La pensione direttamente sulla smart tv

Uno degli strumenti più utili offerti dall’INPS è il cassetto previdenziale. Un’area riservata e protetta accessibile tramite il portale web e l’app mobile, dove ogni cittadino può consultare in modo sicuro e personalizzato tutte le informazioni relative alla propria posizione previdenziale e contributiva. Attraverso il cassetto previdenziale, è possibile visualizzare il proprio estratto conto contributivo, verificare i versamenti, calcolare la propria pensione, e molto altro ancora.

Il Presidente Fava ha delineato i contorni di questa trasformazione, anticipando l’arrivo imminente di un’applicazione dell’INPS che consentirà ai cittadini di accedere ai propri dati pensionistici in modo rapido e intuitivo. Questa nuova app, ispirata al modello delle app bancarie, offrirà agli utenti la possibilità di consultare la propria situazione pensionistica e di effettuare simulazioni sulla proiezione della pensione.

In questa prospettiva, l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e gli algoritmi sarà fondamentale per ottimizzare i processi e migliorare l’esperienza dell’utente. Inoltre, Fava ha accennato a una possibile espansione delle soluzioni tecnologiche dell’INPS anche alle Smart TV, aprendo così nuove possibilità di accesso ai servizi dell’Istituto attraverso i dispositivi domestici.

Sebbene il Presidente Fava sia alla guida dell’INPS solo da poche settimane, sembra essere determinato a portare avanti questa rivoluzione tecnologica con fiducia e ottimismo. Esiste anche un servizio di assistenza virtuale, noto come “INPS Risponde”, che consente ai cittadini di ottenere risposte immediate alle proprie domande tramite chatbot. Senza dover attendere in linea o recarsi presso gli sportelli fisici dell’Istituto. Grazie a questa soluzione tecnologica, è possibile ricevere assistenza e supporto in modo rapido e efficiente, 24 ore su 24.