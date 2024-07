Rivoluzione per Android Auto, arrivano delle funzioni incredibili: sembrerà di essere in una Tesla

È in arrivo una mini rivoluzione per Android Auto. Presto ci saranno funzioni incredibili, vi sembrerà di star guidando una Tesla.

Negli ultimi anni, i sistemi di infotainment sono diventati un must per milioni di persone. Si tratta di una tecnologia avanzata che dà modo di avere tutto sempre a portata di volante. Dopo aver collegato il proprio smartphone, si può accedere ad una lunga lista di app e di servizi utili e funzionali.

Come per esempio la possibilità di rispondere alle chiamate, di leggere i messaggi, di accedere ai programmi di navigazione, di ascoltare musica e tanto altro. In questo senso, un punto di riferimento lo rappresenta ancora oggi Android Auto. Lanciato e aggiornato direttamente da Google, è tra i sistemi che più spesso vengono aggiornati e mantenuti al passo coi tempi.

Stando a quanto emerso, sta per arrivare un nuovo maxi update che potrebbe cambiare per sempre le carte in tavola. Con gli strumenti in aggiunta, vi sembrerà di star guidando una Tesla. Ecco nel dettaglio di che cosa si tratta e da quando il tutto dovrebbe essere disponibile, non crederete ai vostri occhi.

Android Auto si aggiorna: le novità dell’ultimo update

L’aggiornamento per il momento sta venendo rilasciato solo a determinate categorie di utenti, ma presto il rollout dovrebbe allargarsi anche al resto della platea. Preparatevi perché le novità saranno diverse, tutte molto interessanti e che guardano dritto al futuro. Avvicinando anche i veicoli più datati a quelle che sono le ultime funzionalità che da tempo si trovano sulle Tesla.

Partiamo dal supporto completo per le app di messaggistica, che darà modo di leggere e rispondere a messaggi importanti mentre si è alla guida. Grazie all’assistente vocale, in grado di sfruttare il text-to-speech per poter leggere qualsiasi contenuto in arrivo. Così da mantenere il conducente concentrato sulla guida.

Una volta che l’auto sarà in sosta o parcheggiata, ecco che verrà consentito anche l’uso completo della tastiera. Un’altra chicca è il supporto alle app VoIP, tramite la categoria Comunicazioni. Che sarà composta da tutte le app di messaggistica e VoIP utilizzabili durante la guida o in sosta.

Anche in questo caso, sarà possibile fare tutto mentre si è alla guida, così da rispondere ad eventuali videochiamate in modalità solo audio. Che sia una call su Zoom o uno squillo su WhatsApp, non dovrete più temere nulla. Android Auto vi darà modo di rispondere, anche solo per avvisare che si è impossibilitati a parlare.