Rivoluzione Amazon Prime Video, presto sarà irriconoscibile: l’annuncio bomba

Amazon Prime Video è in procinto di rinnovare il suo aspetto e stupirà tutti: ecco quali sono le modifiche tanto attese dai fan.

Da tempo i servizi streaming sono in “guerra” tra loro. Infatti, i principali operatori in questo campo fanno a gara per proporre modifiche e contenuti che possano conquistare gli abbonati. Amazon Prime Video ha deciso ora di rivoluzionare parte della piattaforma. Nel dettaglio, sembra che Prime Video sia pronto a mostrarsi in una nuova veste grafica, con tante novità e opzioni per tutti gli utenti. Cosa bisogna aspettarsi dal prossimo aggiornamento?

Di tanto in tanto Amazon Prime Video si è aggiornato mostrando nuove opzioni. Inizialmente, era un semplice servizio streaming, simile a Netflix, ma poi ha modificato alcuni aspetti e ha portato ulteriori servizi agli utenti come i film a noleggio e gli abbonamenti a canali dedicati.

Ora sembra che sia previsto un ulteriore aggiornamento molto interessante. Cosa cambierà? Ebbene, l’interfaccia per l’utente sarà completamente rivista. Gli abbonati potranno navigare semplicemente tra i vari canali e i vari abbonamenti. Ma non solo.

Amazon Prime Video: l’aggiornamento atteso e le novità in arrivo

Inoltre, sembra che Amazon Prime Video stia per aggiungere una sorta di assistente con intelligenza artificiale che sia in grado di fornire suggerimenti utili su quali contenuti guardare. Unendosi all’algoritmo già presente, tale assistente potrebbe essere una rivoluzione ben presto seguita anche dai competitor di Prime Video.

L’obiettivo del servizio streaming con questo nuovo aggiornamento è stato rivelato in una nota. Prime vuole che al primo posto del suo servizio streaming ci siano contenuti di qualità e produzioni originali. D’altronde, negli ultimi tempi questo servizio è diventato mainstream, grazie anche a serie televisive di successo come Fallout e The Boys.

Inoltre, in alto, sarà inserita una barra di navigazione che permetterà rapidamente agli utenti di visualizzare i servizi aggiuntivi che possono avere a disposizione. Attenzione però, perché questi contenuti necessitano di un abbonamento extra, dunque potrebbero essere disponibili solo dopo aver effettuato una seconda sottoscrizione.

Quando arriverà il prossimo aggiornamento? A livello globale, questa nuova interfaccia dovrebbe essere implementata nelle prossime settimane. Dunque, bisogna aggiornare l’app appena possibile su dispositivi mobile e attendere il nuovo aggiornamento su dispositivi come Smart Tv e Amazon Fire Stick.

Dopo aver scaricato l’upgrade e aver familiarizzato con esso, non resta far altro che godersi la nuova interfaccia di Amazon Prime Video e guardare tutti i contenuti più interessanti presenti nel catalogo della piattaforma.