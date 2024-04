Ritrovare un telefono smarrito anche offline: ecco come, la novità per Android

Con l’ultimo aggiornamento, Google ha reso più facile che mai trovare un telefono smarrito anche quando è offline.

Perdere un telefono è già di per sé un problema fastidioso, ma se il dispositivo in questione è anche scarico, la situazione può diventare ancora più frustrante. In quei momenti di panico, non conoscere la posizione del proprio smartphone può causare ansia e disagio, soprattutto se si è di fretta e si ha bisogno di usarlo il prima possibile. E se ci fosse un modo per rintracciare il telefono anche quando è offline?

Se sei un possessore di Android, questo tipo di situazioni potrebbe presto trovare la soluzione grazie a una nuova funzionalità. Google ha infatti recentemente annunciato un aggiornamento per il suo sistema Trova il mio dispositivo, che rivoluzionerà il modo in cui puoi localizzare il tuo telefono anche quando è offline. Questa innovazione potrebbe rendere più semplice il ritrovamento del dispositivo nelle situazioni in cui è scarico e perso in mezzo a una marea di altre cose.

Trovare un telefono senza batteria è possibile, anche nel caso dei modelli Android

L’aggiornamento, che verrà implementato su tutti i dispositivi Android, permetterà di individuare un telefono smarrito anche quando è offline. Grazie a una “rete crowdsourced” di oltre un miliardo di dispositivi Android, sarà possibile localizzare il telefono o il tablet anche in assenza di connessione internet. Questo significa che non importa se il tuo dispositivo è spento o non ha accesso a Wi-Fi o rete cellulare: grazie a questa funzionalità, il telefono sarà rintracciabile ovunque si trovi.

Ma come funziona esattamente questa nuova funzione? Google ha implementato una tecnologia che sfrutta i segnali Bluetooth provenienti da dispositivi nelle vicinanze per individuare la posizione del telefono smarrito. Questo significa che anche se il tuo telefono è offline, se si trova nelle vicinanze di altri dispositivi Android, potrai comunque ricevere informazioni sulla sua locazione in tempo reale.

Un’altra caratteristica interessante di questo aggiornamento è la possibilità di individuare i telefoni Pixel anche quando la batteria è completamente scarica. Grazie a una riserva di energia sul dispositivo che alimenta il chip Bluetooth, i proprietari di Pixel 8 e 8 Pro potranno localizzare il loro telefono anche quando sembra essere completamente inattivo.

Trova il mio dispositivo è già disponibile tramite un’app e il web, e sarà attivato per impostazione predefinita per tutti i dispositivi Android collegati a un account Google. Questo significa che non devi preoccuparti di configurare nulla: una volta che ha effettuato l’accesso al proprio account, l’utente è già pronto per utilizzare questa nuova funzionalità per trovare il tuo telefono smarrito.