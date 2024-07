Riproduci automaticamente la tua playlist preferita su Spotify tutte le volte che entri in auto

Quante volte ti capita di metterti al volante, pronto per partire con la tua musica preferita su Spotify, e di renderti conto solo allora di non aver messo in play la tua playlist?

Magari provi ad usare Siri, ma a volte il risultato è imprevedibile e non hai voglia di perdere tempo a cercare la playlist giusta tra i menu del tuo telefono mentre sei alla guida.

Esiste una soluzione semplice ed efficace a questo problema: utilizzare un comando rapido! Con pochi e semplici passaggi, puoi creare un’automazione che avvierà automaticamente la tua playlist preferita non appena ti connetti al tuo sistema CarPlay. Ecco come fare:

Apri l’app Spotify sul tuo telefono e individua la playlist che desideri riprodurre automaticamente quando sali in auto.

Tocca i tre puntini accanto al nome della playlist per aprire il menu delle opzioni.

Seleziona “Condividi” e poi “Copia link“.

Creare il comando rapido

Apri l’app “Comandi rapidi” sul tuo iPhone. Tocca il pulsante “+” in alto a destra per creare un nuovo comando rapido. Tocca “Aggiungi azione” e nella barra di ricerca digita “URL”. Seleziona l’azione “URL” e incolla il link della tua playlist Spotify nel campo di testo. Tocca il pulsante “+” sotto il campo di testo e cerca l’azione “Apri URL”. Assicurati che sia selezionata l’app “Safari” per l’azione. Tocca il pulsante con i tre puntini nell’angolo in alto a destra per accedere alle impostazioni del comando rapido. Assegna un nome al tuo comando rapido (ad esempio, “Avvia playlist auto”).

Per collegare il comando rapido a CarPlay:

Torna alla schermata principale dell’app “Comandi rapidi” e seleziona la scheda “Automazione”. Tocca il pulsante “+” in alto a destra e seleziona “Crea un’automazione personale”. Scorri l’elenco delle opzioni e seleziona “CarPlay”. Scegli l’opzione “Si connette a CarPlay” per attivare l’automazione quando il tuo telefono si collega al sistema CarPlay dell’auto. Tocca “Avanti” e poi “Aggiungi azione”. Cerca e seleziona l’azione “Esegui comando rapido”. Tocca “Comando rapido” e scegli il comando rapido che hai creato in precedenza (ad esempio, “Avvia playlist auto”). Disattiva l’opzione “Chiedi prima di eseguire” per evitare di dover confermare l’azione ogni volta che sali in auto. Tocca “Fine” per salvare l’automazione.

Da questo momento in poi, ogni volta che ti metterai al volante e il tuo telefono si collegherà al tuo sistema CarPlay, la tua playlist Spotify preferita si avvierà automaticamente. Addio alla noia del silenzio in auto e alla frustrazione di dover cercare la tua musica preferita mentre sei alla guida!