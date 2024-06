Riprese aeree spettacolari senza drone e gratis: questo servizio di Google è incredibile

Per realizzare video dall’alto di grande impatto visivo, non è più necessario possedere un drone o viaggiare in luoghi esotici.

Grazie a strumenti come Google Earth Studio, chiunque può creare riprese aeree mozzafiato direttamente dal proprio computer. Questo strumento gratuito offerto da Google permette agli utenti di animare il globo terrestre e simulare voli sopra città, montagne e qualsiasi altro luogo immaginabile.

Il primo passo per utilizzare Google Earth Studio è registrarsi sulla piattaforma. Visita il sito web di Google Earth Studio e compila il modulo di registrazione. Durante la registrazione, ti sarà chiesto di indicare lo scopo per cui intendi utilizzare lo strumento. Una volta inviata la tua richiesta, questa viene generalmente accettata quasi immediatamente, dandoti accesso alla versione in anteprima del software.

Una volta ottenuto l’accesso, puoi iniziare subito a esplorare le potenzialità del programma. Inizia cercando la località che desideri riprendere utilizzando la barra di ricerca integrata. Dopo aver trovato il luogo desiderato, è possibile regolare l’inquadratura per ottenere la vista perfetta.

Creazione del Tuo Primo Video

Il passaggio successivo consiste nell’aggiungere i keyframe: questi sono punti essenziali nel tuo video che determinano da dove a dove si muoverà la camera. Posizionando i keyframe lungo un percorso specificato sulla mappa, puoi creare una sequenza animata che simula un volo drone sopra quella località.

Google Earth Studio offre anche una serie di modelli predefiniti che possono essere usati come punto di partenza per i tuoi progetti video. Questi modelli sono particolarmente utili se sei nuovo nella creazione di contenuti animati o se vuoi ottenere rapidamente risultati professionali senza dover configurare ogni dettaglio manualmente.

Puoi scegliere tra vari template che includono diverse tipologie di movimenti della camera e transizioni tra le scene. Una volta selezionato il modello che più si adatta alle tue esigenze, puoi personalizzarlo ulteriormente modificando i keyframes o aggiungendo nuovi elementi al tuo video.

Google Earth Studio democratizza l’accessibilità alle riprese aeree spettacolari, rendendole disponibili a tutti gli utenti con una connessione internet e un computer. Che tu sia un filmmaker professionista alla ricerca di nuove prospettive o un appassionato desideroso di esplorare le possibilità creative offerte dalla tecnologia digitale moderna, Google Earth Studio offre gli strumenti necessari per trasformare le tue visioni in realtà visiva impressionante. Con queste basi ora sei pronto per lanciarti nel mondo affascinante delle animazioni geospaziali con Google Earth Studio!