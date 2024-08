Rimborso 730, a tantissimi italiani non è arrivato nulla: ecco cosa fare immediatamente

Se il rimborso 730 non è ancora stato ricevuto si possono effettuare una serie di controlli per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ogni anno, con la chiusura del periodo utile per la presentazione del Modello 730, milioni di italiani attendono con ansia l’accredito del rimborso frutto della dichiarazione dei redditi. Questo rimborso rappresenta per molti un ritorno economico importante, derivante dalle spese sostenute durante l’anno precedente e che sono state detratte.

Nonostante il sistema ormai rodato, si registrano spesso casi in cui il rimborso non arriva nei tempi previsti. Situazioni simili generano preoccupazione tra i contribuenti, soprattutto tra i pensionati, i quali contano anche su questi soldi per far fronte alle spese quotidiane.

I ritardi, spesso, si verificano in maniera inaspettata e coinvolgono una vasta platea di cittadini, creando incertezze e dubbi su come procedere per sbloccare la situazione. Il rimborso 730 è generalmente accreditato seguendo un calendario preciso, che varia a seconda della data di invio della dichiarazione. Tuttavia, problemi tecnici, controlli preventivi e altre ragioni possono ritardare l’accredito.

Rimborso 730 non ricevuto: cosa fare immediatamente

Coloro che hanno presentato il modello 730 entro il 30 maggio 2024 dovrebbero ricevere il rimborso ad agosto. In caso contrario, se la dichiarazione è stata inviata successivamente, il rimborso potrebbe arrivare nei mesi successivi. Questa tempistica è particolarmente importante per i pensionati, che solitamente vedono l’accredito del rimborso insieme alla pensione.

Una delle cause principali di ritardo può essere rappresentata dai controlli preventivi effettuati dall’Agenzia delle Entrate. Questi controlli servono a verificare la correttezza dei dati inseriti nel modello 730 e possono allungare i tempi di accredito del rimborso. In presenza di errori o incongruenze nella dichiarazione, l’elaborazione può subire ulteriori ritardi, rallentando l’intero processo.

Per monitorare lo stato della dichiarazione e verificare se sono in corso controlli, è consigliabile accedere al sito dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate. Utilizzando le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), è possibile consultare il proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino, selezionando “Prestazioni” e poi “Pagamenti”. All’interno di questa sezione, l’opzione “rimborso 730/2024” fornirà tutte le informazioni necessarie sull’avanzamento del processo di rimborso.

Un altro elemento da considerare, sebbene più raro, è un eventuale errore nel processo di accredito, soprattutto per chi riceve la pensione su conto corrente bancario. In questo caso, il rimborso IRPEF potrebbe richiedere fino a due mesi dalla presentazione. Se, trascorso questo periodo, il rimborso non è ancora arrivato, potrebbe essere necessario contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate o l’INPS per ottenere ulteriori chiarimenti.