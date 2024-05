Ricevi una chiamata da uno sconosciuto? In questo modo scopri immediatamente chi è

Chi riceve una chiamata da un numero sconosciuto può scoprire subito chi è in un modo molto semplice: ecco cosa fare.

Uno dei dubbi maggiori è quello di rispondere o non rispondere al telefono quando c’è una chiamata anonima. Un problema dettato soprattutto dall’aggressività e dall’insistenza del telemarketing, capace anche di arginare i noti strumenti antispam come il Registro delle Opposizioni. Una realtà alla quale bisogna prendere atto e cercare in qualche modo di far fronte.

Non solo i numeri fissi, ma da diversi anni anche i telefoni mobili sono bombardati da chiamate con il numero sconosciuto. Queste chiamate anonime arrivano soprattutto dai call center che provano a piazzare prodotti e beni di qualsiasi genere. Oltre al fatto che dall’altro lato del telefono ci potrebbe essere un truffatore pronto a mettere in atto i suoi stratagemmi criminosi.

Dunque, le telefonate con il numero sconosciuto creano tante difficoltà e l’attenzione deve essere sempre molto alta, proprio per via dell’anonimato di coloro che cercano di contattarci. Per fortuna, però, ci sono dei modi per scoprire chi si trova dall’altro lato della cornetta.

Come scoprire la chiamata da un numero sconosciuto?

Il web è pieno di siti che mettono a disposizione degli utenti dei servizi gratuiti che possono aiutare a capire l’identità che si nasconde dietro il numero sconosciuto. Esistono anche dei pacchetti a pagamento per coloro che hanno bisogno di sfruttare un’offerta più ampia e completa da una piattaforma.

Uno dei siti più noti è Whooming, un servizio che offre agli utenti degli ottimi risultati in tempi veloci. In pratica, è possibile deviare le chiamate anonime sul database, così da visualizzare nel dettaglio l’identità del soggetto che ha chiamato. È un servizio che si può attivare facilmente dal sito web ufficiale e creare in seguito un account.

Dopo aver creato il profilo sul sito, bisognerà aggiungere il proprio numero di telefono e inserire dei parametri così da far lavorare il servizio nel migliore dei modi. È una procedura che va fatta lentamente perché i passaggi sono diversi e anche le verifiche.

Whooming non è l’unico sito che offre questo servizio, ma ce ne sono anche altri che garantiscono questa copertura. Nella lista troviamo Tellows, dove basterà inserire il numero anonimo per capire se altri utenti lo hanno segnalato. Gli operatori telefonici, inoltre, offrono il servizio Override al costo di circa 30 euro per due settimane.