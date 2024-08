Ricevi chiamate e SMS di spam? Segnala il numero alle autorità

Nell’era digitale, la sicurezza online e telefonica è diventata una priorità assoluta per molti cittadini. Con l’aumento delle truffe e delle chiamate indesiderate, sapere come segnalare un numero spam alle autorità competenti è fondamentale per proteggere se stessi e gli altri.

Se si riceve una chiamata o un messaggio sospetto da un numero che si ritiene essere spam o parte di una truffa, è importante agire tempestivamente. Il primo passo consiste nell’identificare l’autorità più adatta a cui rivolgersi. La Polizia Postale è specializzata in crimini informatici e truffe online, rendendola l’opzione ideale per segnalazioni relative a frodi via email o attraverso siti internet. Per segnalare chiamate spam o tentativi di phishing telefonico, invece, si può contattare la Polizia di Stato o i Carabinieri, che hanno il compito di tutelare la sicurezza dei cittadini anche in ambito telefonico. La Guardia di Finanza può essere coinvolta nel caso in cui lo spam sia legato a frodi fiscali o finanziarie.

Per effettuare la segnalazione, è necessario raccogliere tutte le informazioni possibili sul numero sospetto: data e ora della chiamata o del messaggio ricevuto, contenuto del messaggio se presente e qualsiasi altro dettaglio che possa aiutare le autorità nella loro indagine. Queste informazioni possono essere inviate tramite i siti web ufficiali delle forze dell’ordine oppure recandosi personalmente presso gli uffici territorialmente competenti.

È anche possibile utilizzare specifiche applicazioni mobili sviluppate dalle forze dell’ordine italiane per facilitare le segnalazioni da parte dei cittadini. Queste app permettono non solo di inviare segnalazioni in modo rapido ed efficiente ma offrono anche consigli utili su come proteggersi dalle truffe.

Ricordiamo infine l’importanza della prevenzione: non rispondere a numeri sconosciuti che presentano caratteristiche sospette e mantenere sempre aggiornati i propri dispositivi con software antivirus sono buone pratiche quotidiane per ridurre il rischio di cadere vittima di spam o truffe telefoniche. Agendo insieme con consapevolezza e prontezza nella segnalazione alle autorità competenti, possiamo contribuire significativamente alla lotta contro questo fenomeno disturbante.

Come inviare una segnalazione di numero spam tramite la piattaforma ConciliaWeb

Nell’era digitale, la proliferazione di chiamate indesiderate e messaggi spam è diventata una problematica sempre più pressante per gli utenti. Fortunatamente, esistono strumenti efficaci per contrastare questo fenomeno, uno dei quali è ConciliaWeb, la piattaforma gestita dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Questo servizio offre ai consumatori un canale diretto per segnalare le pratiche moleste e ricevere assistenza nella risoluzione delle controversie con gli operatori di telefonia. Ma come si procede per inviare una segnalazione di numero spam tramite ConciliaWeb?

Il primo passo consiste nell’accedere al sito ufficiale della piattaforma. Una volta sul sito, è necessario accedere con lo SPID e creare un nuovo account utente o accedere con le proprie credenziali se si è già registrati. La registrazione richiede l’inserimento di alcuni dati personali essenziali per l’identificazione dell’utente e la successiva gestione della segnalazione.

Dopo aver effettuato l’accesso, bisogna selezionare l’opzione relativa alla segnalazione di pratiche commerciali scorrette o molestie telefoniche. A questo punto, verrà richiesto di compilare un modulo dettagliato in cui descrivere la natura del problema: occorre indicare il numero da cui si ricevono le chiamate indesiderate, specificare la frequenza delle chiamate e fornire qualsiasi altro dettaglio che possa aiutare a identificare e bloccare il mittente dello spam.

Una volta inviata la segnalazione, ConciliaWeb prende in carico il caso e avvia le procedure necessarie per verificare l’accaduto e intervenire nei confronti dell’operatore responsabile delle comunicazioni non sollecitate. L’utente può monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma ed è tenuto aggiornato sull’esito delle verifiche attraverso notifiche via email o SMS.

Utilizzare ConciliaWeb rappresenta quindi un metodo efficace ed efficiente per tutelarsi dalle molestie telefoniche e contribuire alla creazione di un ambiente digitale più sicuro e rispettoso della privacy degli utenti. Grazie a questa piattaforma, ogni consumatore ha a disposizione uno strumento potente per far valere i propri diritti e promuovere pratiche commerciali corrette nel settore delle telecomunicazioni.

Come bloccare un numero spam su Android e iPhone

Ricevere chiamate indesiderate o messaggi spam è diventato un fenomeno sempre più comune, tanto da spingere molti utenti a cercare soluzioni efficaci per porre fine a questo fastidioso problema. Fortunatamente, sia gli utenti Android che quelli iPhone dispongono di strumenti integrati nei loro dispositivi che consentono di bloccare numeri spam in modo semplice e veloce.

Per gli utenti Android, il processo può variare leggermente a seconda della versione del sistema operativo e del produttore del dispositivo, ma in linea generale è possibile bloccare un numero accedendo all’applicazione Telefono. Una volta aperta, si cerca la chiamata o il numero di telefono indesiderato nell’elenco delle chiamate recenti, si tocca sul numero o sul nome del contatto per accedere ai dettagli della chiamata e quindi si seleziona l’icona dei tre puntini verticali situata nell’angolo superiore destro dello schermo. Da qui, scegliendo l’opzione “Blocca/segna come spam”, il numero verrà aggiunto alla lista dei numeri bloccati.

Per gli utenti iPhone, il processo è altrettanto intuitivo. Aprire l’applicazione Telefono e andare nella sezione Recenti per trovare la chiamata indesiderata. Cliccando sul simbolo “i” informativo accanto al numero di telefono o al nome del contatto si aprirà una nuova schermata con vari dettagli sulla chiamata; scorrendo verso il basso si troverà l’opzione “Blocca contatto”. Selezionandola, confermerete la volontà di non ricevere ulteriori comunicazioni da quel particolare numero.

È importante sottolineare che bloccare un numero impedisce la ricezione di chiamate, messaggi e anche videochiamate FaceTime da parte del contatto bloccato su iPhone mentre su dispositivi Android potrebbe impedire anche la ricezione di SMS. Tuttavia, questa azione non rimuove completamente la possibilità che soggetti persistentemente invadenti utilizzino numeri diversi o metodi alternativi per tentare di raggiungervi.

Adottando queste semplici misure preventive sui propri dispositivi mobili Android o iPhone è possibile ridurre significativamente le interruzioni causate da comunicazioni indesiderate mantenendo così una maggiore tranquillità durante l’utilizzo quotidiano dello smartphone.