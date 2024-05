Rete Wi-Fi di casa, come cambiare password e nome in maniera facile

Avete bisogno di cambiare nome e password della vostra rete Wi-Fi di casa? Ecco come fare in maniera facile e veloce.

Avere una buona connessione internet in casa è diventato da tempo un aspetto imprescindibile per milioni di persone. Che sfruttano solitamente il Wi-Fi per poter gestire comodamente da casa i proprio lavoro, l’istruzione, lo svago e via dicendo. Ecco dunque che bisogna stare attenti anche al minimo particolare. Pensate per esempio alla sicurezza, con le password di accesso che potrebbero risultare vulnerabili e dunque accessibili anche ad altre persone.

Avrete sicuramente già sentito parlare del fenomeno dei vicini che riescono alle volte ad agganciarsi alla vostra connessione. Spendendo zero euro e facendo rallentare tutta la connessione che avete in casa e per la quale pagate decine di euro ogni mese. Se volete risolvere, ecco come cambiare nome e password della rete in maniera facile e veloce. Così non dovrete più temere nulla, sarà tutto esclusivamente a vostra portata di mano.

Rete Wi-Fi di casa: ecco come cambiare password e nome utente

Di solito, quando si attiva una nuova offerta di rete fissa per la propria casa, si riceve un modem in comodato d’uso che è già preimpostato con un nome utente e una password. Che però col tempo potrebbero diventare vulnerabili e finire nelle mani dei vicini o di altri malintenzionati che hanno come obiettivo quello di rubarvi la connessione e non pagare nulla. Ecco dunque il metodo più efficace per poter cambiare i dati in tempo zero.

Tutto quello che vi serve è accedere alle impostazioni del modem, andando a digitare su un browser web a vostro piacimento l’indirizzo IP e poi premendo su invio. Si aprirà una schermata di accesso dove inserire nome utente e password del modem. Se non sono mai state cambiate, saranno quelle reimpostate dal produttore. Di solito si tratta di admin sia come nome che come password.

Ora si passa alla parte più interessante, ossia quella di gestione dove potete modificare i vostri dati. Troverete due voci che vi interessano maggiormente, ossia SSID e Password. La prima riguarda il nome della rete Wi-Fi che potete modificare subito, scegliendone uno personalizzato. La seconda è invece il codice di accesso per potersi agganciare alla rete. Sceglietene una complicata e che conoscete solo voi, così da essere certi di bloccare l’accesso a terzi indesiderati.